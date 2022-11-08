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期中選舉多重要 入門者可一次看懂

記者顏伶如／綜合報導
國會參院和眾院對法律訂定扮演重大角色，11月8日選舉將決定民主黨能否繼續在參眾兩院掌握多數席次。( 美聯社)
國會參院和眾院對法律訂定扮演重大角色，11月8日選舉將決定民主黨能否繼續在參眾兩院掌握多數席次。( 美聯社)

美國立法架構下的國會參院眾院對法律訂定扮演重大角色，11月8日選舉將決定民主黨能否繼續在參眾兩院掌握多數席次。民主黨只要失去參院或眾院多數寶座，就代表未來兩年拜登總統任期裡，身為執政黨的民主黨權力將遭明顯削弱。

對於美國今年選舉似懂非懂的民眾，紐約時報在8日期中選舉前整理了「入門者如何看懂美國期中選舉」重點說明，目前兩黨在參院各占50席，由於副總統賀錦麗可投下決定勝負的關鍵一票，因此民主黨為多數黨；全美50州各有兩個任期六年的參議員席次，共計100席的參議員中，包括遞補副總統賀錦麗席次，有35席在8日改選。

眾院則有435席，民主黨與共和黨的席次目前為220席對212席，另有三席空缺，任期兩年的所有席次8日都將改選。

州級選舉則關係到墮胎權、投票權等問題，8日有36州州長改選，今後墮胎是否在許多州依然合法，州長將有重大影響。

根據民調網站FiveThirtyEight選情預測，共和黨可望拿下眾院多數，參院選情則出現五五波。最高法院今年6月推翻保障墮胎權重大判例之後，民主黨民調支持度大幅領先，但現在領先優勢已消失。

民主黨一旦失去參院或眾院多數，拜登政府希望在2024年總統大選前完成的施政計畫恐將鎩羽，民主黨主要立法案也沒有過關希望。

相反的，如果民主黨守住眾院多數，在參院則增加席次，對於推動法案將變得更加容易。由於參議員任期六年，2024年總統大選時民主黨將有較多喘息空間。不少政治觀察家分析，2024年總統大選共和黨勝算較大。

共和黨如果取得國會多數，便能擋下民主黨希望立法保障墮胎權、對抗氣候變遷等提案，還可以針對美國對烏克蘭援助提出質疑；不管共和黨拿下參眾兩院其中之一，或者兩者全拿，都可以利用新掌握的權力對民主黨政府啟動調查，追究各種疏失或錯誤之處，包括前總統川普佛州俱樂部私人住處今年8月遭到搜索、美國從阿富汗撤軍以及新冠疫情處理等。

掌握參院多數還涉及另一項重要權力：通過總統提名的聯邦法院法官及最高法院大法官人選。如果共和黨成為多數黨，拜登提名的人選勢必面臨阻撓。

民主黨 參院 眾院

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