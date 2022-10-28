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跨黨派 共和黨錢尼 為民主黨同僚密州史羅金站台

記者胡玉立／綜合報導
共和黨籍國會眾議員麗茲·錢尼27日宣布跨黨支持密西根州民主黨籍國會眾議員史羅金。(美聯社)
共和黨籍國會眾議員麗茲·錢尼27日宣布跨黨支持密西根州民主黨籍國會眾議員史羅金。(美聯社)

共和黨國會眾議員麗茲·錢尼(Liz Cheney)27日宣布支持密西根州民主黨籍國會眾議員史羅金(Elissa Slotkin)，並將親自為後者站台拉票；這是錢尼8月在懷俄明州黨內初選慘敗後，首次跨越黨派界限支持民主黨人。

密西根州民主黨籍國會眾議員史羅金正面臨共和黨的激烈挑戰；此席位是共和黨意圖贏回眾...
密西根州民主黨籍國會眾議員史羅金正面臨共和黨的激烈挑戰；此席位是共和黨意圖贏回眾院多數席位的主要目標之一。(美聯社)

錢尼發表聲明宣布自己支持已連任兩屆的史羅金，並說她打算11月1日與史羅金一起參加在蘭辛(Lansing)地區的造勢活動。

史羅金屬於密西根州第七國會選區，她正面臨共和黨州參議員巴雷特(Tom Barrett)的激烈挑戰；此席位是共和黨意圖贏回眾院多數席位的主要目標之一。由史羅金競選團隊公告的錢尼聲明指出，「我了解史羅金是個優秀的公僕。雖然她和我的政策立場存在分歧，但在國家面臨內憂外患之際，我們需要像史羅金這樣負責、堅定的國會成員。」

錢尼與史羅金都是眾院軍事委員會成員，當眾院共和黨人試圖淡化2021年1月6日國會大廈暴動事件時，她們兩人都公開批評。錢尼是眾院1月6日調查委員會副主席。

錢尼在國會暴亂案調查中扮演的關鍵角色及她對川普毫不留情的批評，讓她失去連任懷俄明州聯邦眾議員的機會。8月初選失利後，錢尼說她考慮出馬角逐2024年總統。

獲得錢尼支持的史羅金發新聞稿表示，「在我們民主核心受到挑戰的這一刻，眾議員錢尼的聲音相當關鍵。錢尼過去兩年表現出強大領導力，雖然我們不會在所有問題上看法一致，但我期待下周在密西根州第七區歡迎她。」

根據無黨派政治媒體追踪公司AdImpact數據，截至兩周前，密西根州第七區是全國競選花費最高的國會眾議員選區。兩黨競選團隊和外部團體為了拼勝選，總共已經花了2700萬元。2020年總統大選，拜登在該地區獲得的選票只比川普多出不到一個百分點。

眾議員 眾院 共和黨

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