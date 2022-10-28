民主黨選情不利 請出歐巴馬 為關鍵州助選

民主黨為挽救期中選舉選情，要求前總統歐巴馬出馬，希望創造奇蹟。圖為歐巴馬本月17日在加哥提前投票後，向民眾揮手致意。(美聯社)

距期中選舉投票日不到兩周，民主黨 為避免喪失在國會的微弱多數席位，請前總統歐巴馬 出馬，到選情膠著的關鍵州助陣，期望發揮臨門一腳作用，挽救民主黨選情不利的態勢，甚至創造奇蹟。

歐巴馬28日起將陸續訪問喬治亞、威斯康辛、內華達和賓州，四個州都是國會參院席位競爭激烈的主要戰場，共和黨人只要拿下其中一席就可掌控參院，喬州和內州是共和黨的主攻目標。除此之外，歐巴馬還將訪問州長選舉的密西根州。

共和黨人預計今年將贏得足夠的席位重新控制眾院，如果再掌握參院多數，將可阻撓拜登 總統施政、封殺他提名的聯邦法官人選，甚至發起對拜登政府的調查。

鑑於拜登的支持率徘徊在39%，因此歐巴馬在期中選舉的最後衝刺階段，將擔負起凝聚民主黨的重任。報導選情的無黨派組織「選舉內幕」分析師拉巴什金(Jacob Rubashkin)說：「對搖擺州的民主黨人而言，歐巴馬比拜登更受歡迎，尤其是在競爭激烈的州，而且歐巴馬與選民關心的當下問題無關，他天生更會選舉。」

可能是為了避免直接面對民眾對於通膨和經濟的擔憂，競選活動中幾乎見不到拜登的身影，而他的前任川普和歐巴馬在上任第二年的期中大選時，都已分別舉行過十多次大型集會造勢。

歐巴馬出馬的首要目的是鼓勵民主黨支持者積極投票，包括非裔、拉美裔、受過大學教育的人和年輕選民。歐巴馬2012年競選連任的團隊發言人拉波特(Ben LaBolt)說：「歐巴馬依然能團結民主黨基本盤、說動選民投票，以及動員年輕人和其他不太參加期中選舉投票的人。」歐巴馬本周在社群媒體發布影片，強調墮胎和控槍問題的重要性，鼓勵年輕人投票。