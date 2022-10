反對2024又見他戰拜登 共和黨參議員候選人遭川普批「愚蠢」

美國科羅拉多州共和黨聯邦參議員候選人歐狄(右,美聯社)日前表示,如果前總統川普再次參加大選,他會挺身反對。川普(左,Getty Images)17日在自家社群媒體平台發文,對他口中「愚蠢」的歐狄發起猛烈抨擊。

美國科羅拉多州共和黨 選出的聯邦參議員候選人歐狄(Joe O'Dea)日前表示,如果前總統川普 再次參加大選,他會挺身反對。這讓川普17日在自家的Truth Social社群媒體平台發文,對他口中「愚蠢」的歐狄發起猛烈抨擊。

國會山莊報報導,歐狄在CNN的周日節目《State of the Union》接受訪問時表示,他將試著在2024年選舉周期推動其他共和黨總統候選人反對川普,「我不認為川普應該再次參選」,又稱「我將積極反對川普的競選,並確保我們現在已經有的4或5個非常棒的共和黨人」。

川普隔天在Truth Social發文,稱「偉大的科羅拉多州有著這個『假共和黨人』(RINO)角色歐狄,正與現任的民主黨人競選美國參議院席位,他享受著一段美好的舊日時光,稱他想要讓自己『疏遠』川普總統,還說了其他稍微噁心的事情」。

川普接著寫到,歐狄說話之前應該看看經濟、通膨、能源獨立、打敗伊斯蘭國、「有史以來」最強有力的邊境跟偉大貿易協定等等,「MAGA運動(讓美國更偉大)不會投票給大嘴巴的蠢人。祝喬好運!」

歐狄當天發出答覆川普貼文的聲明,把自己描述為「建築工人、而不是政客」。他說,「川普總統有權發表他的意見,但我自己做主,而我只會把我看到的說出來( I'll call it like I see it)。另一場拜登 對川普選舉將撕裂這個國家…(佛州州長)德桑提斯、(南卡州聯邦參議員)史考特、(前國務卿)龐培歐或(前駐聯合國大使)海理會是更好的選擇」。

歐狄指出,這些選舉應該集中在拜登施政的失敗,像是通膨超載(Supercharged inflation)、破碎的邊界、猖獗的犯罪、對美國能源的戰爭,「不是2020年老調重彈,美國需要向前邁進」。