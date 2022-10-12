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前聯邦眾議員加巴德宣布退黨 稱民主黨淪為「精英的陰謀集團」

記者顏伶如／綜合報導
前民主黨籍夏威夷州聯邦眾議員加巴德11日宣布退黨。(Getty Images)
前民主黨籍夏威夷州聯邦眾議員加巴德11日宣布退黨。(Getty Images)

曾經角逐2020年民主黨總統初選的前夏威夷聯邦眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)11日宣布退黨；她表示，民主黨已淪為「精英的陰謀集團」(an elitist cabal of warmongers)，黨員則屈服於「懦夫的覺醒主義」及「反白人的種族主義」；她在退黨聲明中呼籲黨內溫和派人士也起而響應。

41歲的加巴德2013年1月至2021年1月間擔任夏威夷州聯邦眾議員，她是第一位印度裔聯邦眾議員，也是第一位在眾院擁有投票權的薩摩亞裔眾議員。角逐2020年民主黨總統初選失利之後，加巴德在墮胎權、跨性別者權益等文化戰議題上均支持保守派立場。

加巴德11日透過YouTube帳號發布片長30分鐘的視頻，說明退黨的原因；她並未提及將加入共和黨或其他政治組織。

加巴德11日同步在推特發表聲明表示：「我已無法繼續留在今天的民主黨，現在的民主黨已被精英人士的陰謀集團完全掌控，這群好戰份子受到懦夫的覺醒主義驅散，所有議題都要以種族角度操作，企圖分化你我，還煽動著反白人的種族主義。」

加巴德的退黨聲明是她主持的播客節目「加巴德秀」(Tusli Gabbard Show)首播內容。

自從參選民主黨總統初選落敗之後，加巴德與民主黨建制派漸行漸遠。她曾多次公開批評拜登總統，並說美國人民已經處於分裂狀態，拜登卻在「火上加油」。

共和黨籍前任眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)11日肯定加巴德的退黨；他對福斯新聞網(Fox News)發表聲明表示，加巴德就是長期投票給民主黨、如今卻覺得民主黨已變得面目全非的人之一。

金瑞契表示，「我覺得大家都看到一種趨勢轉變，我們在拉丁裔民眾當中看到改為支持共和黨的變化尤其明顯，因為他們都被民主黨越來越怪異的政策給嚇跑了」。

民主黨 眾議員 共和黨

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