亞州選舉辯論 民主黨凱利批拜登愚蠢 共和黨馬斯特斯承認拜登當選

亞利桑那州聯邦參議員選舉辯論6日晚舉行，現任民主黨參議員凱利(左)刻意與拜登總統保持距離，獲川普支持的共和黨挑戰者馬斯特斯(右)，則努力塑造出溫和形象。(美聯社)

亞利桑那州聯邦參議員 選舉辯論6日晚舉行，現任民主黨參議員凱利(Mark Kelly)刻意與拜登總統保持距離，稱美墨邊境「一團糟」，批評民主黨不了解邊境問題；獲前總統川普支持的共和黨 籍挑戰者馬斯特斯(Blake Masters)則試圖擺脫他在共和黨初選中採取的強硬立場，努力塑造出更溫和形象，爭取搖擺選民支持。

首度參選的馬斯特斯認為，各州應有自己的墮胎 限制，他支持妊娠15周後禁止墮胎的聯邦立法；他也承認拜登是合法當選總統，自己並未看到2020年大選計票有被操縱的證據。

共和黨為爭取聯邦參院控制權，視亞州參議員席位為必爭之地；但之前民調顯示，馬斯特斯落後凱利。

退休太空人和前海軍飛行員凱利2020年透過補選當選參議員，面對自己的第一個完整任期挑戰，試圖將自己描繪成致力解決移民問題和化解經濟擔憂的參議員。他說，必要時他會站出來反對他的政黨，以阻止非法移民和毒品販運的流動；「我到華府時，意識到的第一件事就是民主黨不理解這個問題，」凱利說：「共和黨人則只是抱怨它，卻沒做任何事；他們只想將它政治化。」

凱利指出，他反對拜登結束疫情時以公共衛生名義為由迅速驅逐移民的計畫；他說：「當總統決定在此事上愚蠢地改變規則時，我告訴他說他錯了，這會造成更大危機。」

現年36歲的馬斯特斯是億萬富翁投資人提爾(Peter Thiel )的門徒，得到川普支持，但他在辯論中試圖擺脫川普主張的2020年大選被操縱說法。

馬斯特斯因喜歡挑釁和逆向思維而受到許多共和黨初選選民喜愛，但之後一直努力重新塑造更溫和形象。在辯論中，凱利重提馬斯特斯在初選期間發表的諸多爭議言論，將他描繪成極端分子；包括馬斯特斯曾呼籲「社安金私有化」，指這無疑是「把人民的積蓄送到華爾街」。

在共和黨初選期間，馬斯特斯曾說墮胎是「惡魔」，並呼籲制定一項聯邦人格法，賦予腹中胎兒人權。凱利表示，墮胎應是個人決定，強調他支持「羅訴韋德案」。這一保護墮胎權的案例今年被保守派占多數的最高法院推翻。