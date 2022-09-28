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CDC防疫放寬 醫院不強制戴罩

編譯陳韻涵／綜合27日電
聯邦疾病防治中心悄悄更新新冠肺炎防疫指南，不再建議健康照護機構的醫護人員及訪客在室內強制戴口罩，除非該機構位於高風險傳染區。(Getty Images)
聯邦疾病防治中心悄悄更新新冠肺炎防疫指南，不再建議健康照護機構的醫護人員及訪客在室內強制戴口罩，除非該機構位於高風險傳染區。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)日前悄悄修訂新冠肺炎防疫指南，不再強制健康照護機構的醫護人員及訪客在室內戴口罩，除非該機構位於高風險傳染區。

CDC於23日悄悄放寬的醫護人員防疫規定，適用所有醫療照護機構，包括療養院和私人機構，象徵邁步離開全面口罩令。

CDC指出，當新冠病毒的社區傳染風險不高時，醫療機構的醫生、護士和訪客，可以不戴口罩。

社區傳染風險高的情況包括：疑似或確診新冠肺炎病例出現，或有其他呼吸道感染症狀，以及有人曾在過去十天內密切接觸染疫者等。

CDC雖然放寬醫療院所口罩令，但個人仍可依個別情況及偏好採取防疫措施，例如參加通風不良的擁擠室內聚會，或可能發展成為重症的情況等。

全美確診病例持續減少，低於1月高峰；CDC官網目前每周四更新疫情數據，截至22日的最新統計顯示，全美67.8%人口接種初期的兩劑或一劑疫苗，48.7%的人接種第一劑補強針。

不同於以往指南列出不建議戴口罩的情況，新指南列出人們或許可以選擇戴口罩的情形，包括醫護人員所在的機構曾出現確診病例，或其服務對象為免疫功能低下患者。

此外，若醫療機構位於傳染風險高的地區，CDC建議醫療機構中的每位職員，在可能遇到患者的區域，都得戴口罩；而若醫護人員進入明定病患不得進入的區域，如職員會議室等，則可不戴口罩。 

雖然醫療機構的口罩令放寬，但CDC持續要求確診者或曾接觸確診者的人戴口罩，若身處高風險染疫區也建議戴口罩。

公衛專家擔心，新指南會讓醫院及療養院不戴口罩的人愈來愈多，增加病患及醫護人員的染疫風險。

布朗大學公衛學院急診醫生蘭尼(Megan Ranney)推文寫道，「新指南可能出現大量不戴口罩的無症狀確診者，危及老人、化療病患、肺疾病人和孕婦」。

口罩 CDC 防疫

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