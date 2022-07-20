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國會暴動 川普「玩忽職守」？前白宮副國安顧問 博明將作證

記者顏伶如╱綜合報導
前總統川普任內的副國家安全顧問、中國問題專家博明，21日將赴眾院國會暴動調查委員會舉行的公聽會作證。(美聯社)
前總統川普任內的副國家安全顧問、中國問題專家博明，21日將赴眾院國會暴動調查委員會舉行的公聽會作證。(美聯社)

消息人士透露，前總統川普任內的白宮副國家安全顧問、中國事務專家博明(Matthew Pottinger)，21日將赴眾院國會暴動調查委員會晚間黃金時段舉行的聽證會作證。2021年1月6日國會暴動發生後，白宮官員出現出走潮，博明是請辭官員中職位最高的。

國會暴動當天絕大多數時間，博明都在華府。據指出，博明在聽證會作證時，將說明國會暴動當天川普如何目睹暴力發生，卻沒有採取具體行動阻止揚言要對副總統潘斯不利的挺川群眾。

在聽證會上，博明將與前任白宮副新聞秘書莎拉‧馬修斯(Sarah Matthews)共同說明國會暴動發生的187分鐘期間，白宮西廂出現哪些狀況。馬修斯也在國會暴動當天請辭。

調查委員會透過一連串聽證會，提供證據與證詞拼湊川普如何在大選落敗後企圖繼續掌權，最終導致釀成死傷的國會暴動事件。

聽證會訂於21日晚間8時舉行。消息人士說，調查委員會將在聽證會上詳細描述川普如何反駁助理、律師甚至家人勸告他應該阻止群眾攻擊的多次請求。

消息人士指出，博明作證時將說明國會暴動發生時，曾經勸告川普應該發表聲明。

博明與馬修斯先前都已經接受調查委員會錄影約談，說明國會暴動當天的目睹情形；過去幾周，調查委員會在系列聽證會上，曾播放博明接受約談的談話錄影片段。

調查委員會成員先前指出，21日聽證會重點在於透過事實建構說明川普在國會暴動當天如何「玩忽職守」(dereliction of duty)，身為總統卻放任群眾攻擊國會，毫無制止意圖與行動。

博明 川普 白宮

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