我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

「秋天的童話」香港名導羅啟銳去世 享壽69歲

槍案延誤營救 德州烏瓦德市學區警長辭市議員

編譯盧炯燊／綜合2日電
德州烏瓦德市第七學區警長阿瑞唐多2日傳出辭去市議員職務。 阿瑞唐多在慘案發生後，少見的在5月24日記者會上露面。(路透)
德州烏瓦德市第七學區警長阿瑞唐多2日傳出辭去市議員職務。 阿瑞唐多在慘案發生後，少見的在5月24日記者會上露面。(路透)

震驚全國的德州烏瓦德市(Uvalde)小學嚴重槍擊案，所屬第七學區警長阿瑞唐多(Pete Arredondo)事後遭各方指責反應遲緩，處理事件不當，導致19名學生及2名教師死亡。近日他終於辭去市議員職務，警長之職也岌岌可危。

阿瑞唐多周五(1日)向市議會遞交辭職信，表示辭職是為了烏瓦德市的利益以及將市府受到的干擾盡量減至最少，阿瑞唐多剛在5月7日當選為市議員，5月24日即發生槍擊案，在遭到各方指責後仍於5月31日正式宣誓就職，於是更惹起不滿。

阿瑞唐多在信中說，市長、市議會及市府人員必須繼續前進，再次把社區團結起來。自6月22日起，他一直在行政休假，在宣布辭去市議員職務後，拒絕媒體採訪的要求。

50歲的阿瑞唐多的兩年警長任期即將屆滿，他歷經數十年公職生涯，從911報案中心接線員做起，最終升任警長並調回家鄉服務，他塑造良好的社區警民關係，5月初才剛以高票當選市議員，可惜因為誤判情勢而成為眾矢之的，現在他宣布辭去市議員職務，極有可能警長之職也不保。慘案發生後，死傷者家屬紛紛要求市議會將他解雇。

德州公共安全廳廳長麥克羅(Steven McCraw)上個月在州參議會的聽證會上說，現場指揮官阿瑞唐多在發生大屠殺時做出了可怕的決定，警方的反應是「慘敗」。

麥克羅說，當時在校外的家長請求警察進入課室，課室裡的學生一再向911接線員求助，但十幾名警察只在走廊裡等著。當槍手展開大屠殺時，手持步槍的警察在學校走廊已等了一個多小時。

他又說，唯一阻止警察入課室的是現場指揮官，其做法是將警察的生命置於孩子的生命之上。

阿瑞唐多曾試圖為自己的做法辯護，也不認為自己是負責行動的指揮官，並相信有其他人負責整個行動。

目前尚不清楚為何警察會花了這麼長時間才進入課室，官方也未透露整個行動細節。

警察 德州 槍擊

上一則

迪士尼「杯麵！」跨性別角色 教小孩買衛生棉 有罵有讚

下一則

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

延伸閱讀

民調：愛國心歷史新低 僅38%自豪身為美國人

民調：愛國心歷史新低 僅38%自豪身為美國人
MLB／天使全隊被哈維爾K翻 大谷翔平獨自開轟

MLB／天使全隊被哈維爾K翻 大谷翔平獨自開轟
德州槍手濫射遲未攻堅 烏瓦德警方指揮官遭停職

德州槍手濫射遲未攻堅 烏瓦德警方指揮官遭停職
烏瓦德案細節曝光 警方準備攻堅卻呆等57分鐘

烏瓦德案細節曝光 警方準備攻堅卻呆等57分鐘

熱門新聞

聯邦調查人員在追緝一起仿冒名牌案件的過程中，發現名為World Olivet Assembly的華人教會組織，疑似為美中兩地犯罪集團洗錢。圖擷自World Olivet Assembly網站

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

2022-06-28 10:57
空中巴士的官網報導中國獲得大訂單。（空巴官網截圖）

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

2022-07-01 21:34
紐約市長亞當斯籲請民眾協尋槍手。(Getty Images)

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

2022-06-30 00:46
黛安‧韓卓克斯身價116億元，連續五年摘下「富比世」雜誌「美國白手起家女富豪」榜首。(取材自臉書)

身價116億 美白手起家女富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

2022-06-28 22:59
「紐約時報」專文報導，台灣鹹酥雞在美愈來愈受歡迎。圖為台灣雞排。(美聯社)

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

2022-06-30 11:17
維吉尼亞州警方28日說，一個嬰兒被意外地遺忘在車上死後數小時，他的父親寫下自殺聲明隨即自盡。(取材自推特)

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

2022-06-29 20:40

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單