槍案延誤營救 德州烏瓦德市學區警長辭市議員

德州烏瓦德市第七學區警長阿瑞唐多2日傳出辭去市議員職務。 阿瑞唐多在慘案發生後，少見的在5月24日記者會上露面。(路透)

震驚全國的德州 烏瓦德市(Uvalde)小學嚴重槍擊 案，所屬第七學區警長阿瑞唐多(Pete Arredondo)事後遭各方指責反應遲緩，處理事件不當，導致19名學生及2名教師死亡。近日他終於辭去市議員職務，警長之職也岌岌可危。

阿瑞唐多周五(1日)向市議會遞交辭職信，表示辭職是為了烏瓦德市的利益以及將市府受到的干擾盡量減至最少，阿瑞唐多剛在5月7日當選為市議員，5月24日即發生槍擊案，在遭到各方指責後仍於5月31日正式宣誓就職，於是更惹起不滿。

阿瑞唐多在信中說，市長、市議會及市府人員必須繼續前進，再次把社區團結起來。自6月22日起，他一直在行政休假，在宣布辭去市議員職務後，拒絕媒體採訪的要求。

50歲的阿瑞唐多的兩年警長任期即將屆滿，他歷經數十年公職生涯，從911報案中心接線員做起，最終升任警長並調回家鄉服務，他塑造良好的社區警民關係，5月初才剛以高票當選市議員，可惜因為誤判情勢而成為眾矢之的，現在他宣布辭去市議員職務，極有可能警長之職也不保。慘案發生後，死傷者家屬紛紛要求市議會將他解雇。

德州公共安全廳廳長麥克羅(Steven McCraw)上個月在州參議會的聽證會上說，現場指揮官阿瑞唐多在發生大屠殺時做出了可怕的決定，警方的反應是「慘敗」。

麥克羅說，當時在校外的家長請求警察 進入課室，課室裡的學生一再向911接線員求助，但十幾名警察只在走廊裡等著。當槍手展開大屠殺時，手持步槍的警察在學校走廊已等了一個多小時。

他又說，唯一阻止警察入課室的是現場指揮官，其做法是將警察的生命置於孩子的生命之上。

阿瑞唐多曾試圖為自己的做法辯護，也不認為自己是負責行動的指揮官，並相信有其他人負責整個行動。

目前尚不清楚為何警察會花了這麼長時間才進入課室，官方也未透露整個行動細節。