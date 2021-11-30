回憶錄被要求刪內容 前防長艾思博控告國防部

前國防部長艾思博控告國防部以機密資訊為由，違法阻止他在回憶錄中公開部分內容。(美聯社)

川普 總統任內的前國防部 長艾思博(Mark Esper)控告國防部，稱國防部違法阻止他在回憶錄中公開部分內容，理由是這些內容為機密資訊。

艾思博28日對國防部提告，指國防部「假機密資訊之名，不當隱匿回憶錄中的重要內容」；訴狀指出，「這些被要求刪改的內容，對於論述重要故事而言很重要」。

艾思博2019年7月起擔任防長，前總統川普2020年11月將他免職。

艾思博的回憶錄「神聖誓言」(A Sacred Oath，暫譯)原定5月出版，記載他在「川普政府混亂下半場」的經歷；他在聲明中表示，回憶錄「提供當時發生的重要細節，以及許多爭議事件的獨特觀點」。

他指控國防部違法「延後、阻撓並侵害他出書的權利」，「且對於當局侵害憲法第一修正案賦予我的權利更加失望，唯有透過法律手段，才能讓完整故事為國民知曉。」

訟案指出，艾思博5月24日提交回憶錄草稿給國防部審閱，這是行政部門退休職員書籍付印前的義務審查程序。

艾思博表示，他與國防部的事前審閱部門密切聯繫，但審查程序的時間非比循「長」。

10月7日，艾思博收到電郵，告知草稿審查程序已完成但需要「修改並刪減內文」。

他表示，部分被要求刪改的內容「早就已經公諸於眾，甚至有些是由國防部自行公告」，這讓他無法接受。

艾思博自述10月7、8日詢問國防部，了解為何需要刪改內文，未獲回應；他11月8日寫電郵給現任防長奧斯丁 (Lloyd Austin)，表達對此書出版前審閱的關切，尤其是國防部未能解釋需要刪減的原因，同樣石沉大海。

艾思博表示，他曾在電郵中詢問奧斯丁，為何不能在書中直接引述川普的發言，不能在描述歷史事件時，使用特定動詞或名詞，並刪除他對國家採取軍事行動的個人觀點，以及他與其他外國官員的談話內容等。