我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

絕密新疆文件曝光 習近平是「再教育」終極推手？

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

回憶錄被要求刪內容 前防長艾思博控告國防部

編譯陳韻涵╱綜合29日電
前國防部長艾思博控告國防部以機密資訊為由，違法阻止他在回憶錄中公開部分內容。(美聯社)
前國防部長艾思博控告國防部以機密資訊為由，違法阻止他在回憶錄中公開部分內容。(美聯社)

川普總統任內的前國防部長艾思博(Mark Esper)控告國防部，稱國防部違法阻止他在回憶錄中公開部分內容，理由是這些內容為機密資訊。 

艾思博28日對國防部提告，指國防部「假機密資訊之名，不當隱匿回憶錄中的重要內容」；訴狀指出，「這些被要求刪改的內容，對於論述重要故事而言很重要」。

艾思博2019年7月起擔任防長，前總統川普2020年11月將他免職。

艾思博的回憶錄「神聖誓言」(A Sacred Oath，暫譯)原定5月出版，記載他在「川普政府混亂下半場」的經歷；他在聲明中表示，回憶錄「提供當時發生的重要細節，以及許多爭議事件的獨特觀點」。

他指控國防部違法「延後、阻撓並侵害他出書的權利」，「且對於當局侵害憲法第一修正案賦予我的權利更加失望，唯有透過法律手段，才能讓完整故事為國民知曉。」

訟案指出，艾思博5月24日提交回憶錄草稿給國防部審閱，這是行政部門退休職員書籍付印前的義務審查程序。

艾思博表示，他與國防部的事前審閱部門密切聯繫，但審查程序的時間非比循「長」。

10月7日，艾思博收到電郵，告知草稿審查程序已完成但需要「修改並刪減內文」。

他表示，部分被要求刪改的內容「早就已經公諸於眾，甚至有些是由國防部自行公告」，這讓他無法接受。

艾思博自述10月7、8日詢問國防部，了解為何需要刪改內文，未獲回應；他11月8日寫電郵給現任防長奧斯丁(Lloyd Austin)，表達對此書出版前審閱的關切，尤其是國防部未能解釋需要刪減的原因，同樣石沉大海。

艾思博表示，他曾在電郵中詢問奧斯丁，為何不能在書中直接引述川普的發言，不能在描述歷史事件時，使用特定動詞或名詞，並刪除他對國家採取軍事行動的個人觀點，以及他與其他外國官員的談話內容等。

國防部 川普 奧斯丁

上一則

莫德納CEO澆冷水：現有疫苗不易對付Omicron

下一則

「天才老爹」性侵罪被推翻 檢方上訴聯邦最高院

延伸閱讀

拜登民調低似川普 仍有力挽狂瀾機會

拜登民調低似川普 仍有力挽狂瀾機會
華郵記者新書指擬對中宣戰 川普一句話痛批

華郵記者新書指擬對中宣戰 川普一句話痛批
川普：「瑞登豪斯有來拜訪我」

川普：「瑞登豪斯有來拜訪我」
川普自辦2024民調 5搖擺州都領先拜登

川普自辦2024民調 5搖擺州都領先拜登

熱門新聞

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

2021-11-22 23:03
美國航空一名地勤人員拍下一名瓜地馬拉籍男子藏匿機上偷渡抵美，奇蹟生還的影片；圖為偷渡者被地勤人員發現。(取自IG)

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

2021-11-28 11:55
一列美鐵班車抵佛蒙特州，旅客並非人人戴口罩；佛蒙特州疫苗覆蓋率高達73%，但單日新增確診量激增。（美聯社）

全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升

2021-11-25 21:31
威州沃基夏退伍軍人公園豎立十字架紀念五名死者。23日死亡人數增至六人。(美聯社)

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

2021-11-24 13:56
類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)是給手術後有劇烈疼痛的病人使用。（Getty Images）

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

2021-11-28 20:45
Nordstrom百貨公司被約大約80名戴著滑雪面罩的人搶劫。(影片截自Jodi Hernandez推推特)

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

2021-11-21 20:13

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」