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用反恐戰術調查家長 麥卡錫轟司法部長濫權

編譯陳韻涵／綜合18日電

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)日前譴責司法部長濫權，利用聯邦調查局(FBI)的反恐戰術來調查部分學生家長，要求司法部長加蘭德(Merrick Garland)出席國會聽證。 

麥卡錫在聲明中表示，FBI利用反恐與刑事部門的資源針對家長，極度濫權且不公平的追蹤國民行動，要求加蘭德到國會說明。

加蘭德10月21日出席聽證時表示，司法部及旗下單位並未利用反恐戰術調查「批評學校董事會的家長」，但共和黨人獲取的文件顯示截然不同的狀況。

麥卡錫也批評拜登總統追究家長而非真正的威脅，他說：「這證實了我們在白宮有一位總統，對於調查憂慮的家長等國民更有興趣，而非面對真正的威脅。這讓每個人警覺，如果拜登政府利用最高執法部門追查家長，他們忽略了哪些實際威脅。」

眾院司法委員會引述FBI吹哨者10月20日提供的內部電郵，宣稱加蘭德10月4日指示FBI反恐與刑事部門創造「EDUOFFICIALS」威脅標籤，追蹤不認同校方課程與政策的家長，並將相關調查方向指向潛在的刑事威脅、騷擾或恫嚇教育人士；這群關切的家長有人反對校方實施防疫措施，或將課程建立在批判性種族理論(critical race theory)之上，或是攸關跨性別政策等議題。

共和黨眾議員批評加蘭德的做法，形容FBI吹哨者的信件內容提供有利證據，指聯邦執法機構應左翼特殊利益團體的要求，利用反恐工具針對家長，甚至把這些家長視為「國內恐怖分子」。

加蘭德上月出席聽證時表示，他難以想像任何以「愛國者法案」(Patriot Act)對付家長，或是將他們貼上國內恐怖主義分子標籤的情況。

FBI 司法部 拜登

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