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「川普眼中釘」退休前1天被解雇 前FBI官員爭回退休金

記者胡玉立／綜合報導
聯邦調查局（FBI）前代理局長麥凱博。（美聯社）
聯邦調查局（FBI）前代理局長麥凱博。（美聯社）

現年53歲的前聯邦調查局(FBI)副局長麥凱博(Andrew McCabe)，在2018年退休前數小時，遭司法部解雇，喪失退休金；時任總統川普長期不滿麥凱博在通俄門調查案的角色，得知「眼中釘」被開除，曾公開歡呼；麥凱博則為自己被解雇案提告；司法部14日指麥凱博遭開除是因「政治因素」，撤銷了對他的解雇。

與司法部達和解 將獲20萬退休金

根據司法部與麥凱博達成的和解協議，麥凱博得以正式退休、領取退休金和其他福利，並獲約20萬元尚未給付的退休金；FBI同意刪除任何提及他被開除的局處人事紀錄；和解協議還明確指出，麥凱博將收到致贈資深管理人員的袖扣和鑲入他FBI警官文件憑據及名牌的裱框。

儘管司法部未承認有任何不當行為，但和解協議形同拜登政府拒絕接受川普政府處理麥凱博案的作法；川普將麥凱博視為他所謂的國家內部敵人之一，多次以言語攻擊他。

麥凱博：盼公務員不再憂政治報復

麥凱博聲明表示，「政治永遠不該在司法公正和公務員人事決定中產生作用，我希望這個結果可以鼓勵FBI人員繼續保護國人，捍衛真理，做好本份工作，不用擔心政治報復」。

麥凱博也感謝替他打官司的Arnold&Porter律師事務所，他們將獲得政府支付逾50萬元律師費；該公司打算將這筆錢捐贈給其基金會，提供少數族裔法律學生獎學金等。

麥凱博的一位律師侯賽因(Murad Hussain)表示，「發生在麥凱博身上的事很諷刺，不僅對他和他家人如此，對法治來說也是如此。我們提告，是為了恢復他的退休福利和聲譽，並維護所有公務員的權利；這也正是此項和解的目的。」

麥凱博是在2018年3月16日、也就是他的退休案生效的前一天，被當時的司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)開除；在那之前，川普曾公開批評麥凱博好幾個月，司法部督察長(inspector general)則曾指麥凱博多次就喜萊莉．柯林頓使用私人電郵向報紙洩密一事撒謊；此案後來提交檢察官，檢方最終沒有控告麥凱博向執法人員作出虛假陳述。

麥凱博訴訟案以和解收場，讓司法部和FBI得以避免全案進入審理階段、出現揭露諸多難堪訊息的風險。

麥凱博在訴訟中，聲稱自己是政治報復受害者；他指出，塞辛斯、FBI局長雷伊(Christopher Wray) 和其他人都「是川普的私人執法者，而非國家最高執法官員；他們迎合川普的非法想法，而非履行其維護憲法的誓言。」

退休金 司法部 川普

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