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保護夢想生 拜登政府擬補強法律基礎

記者顏伶如╱綜合報導
拜登政府另闢途徑，加化法理基礎，協助夢想生合法化，留在美國。圖為在洛杉麥克阿瑟公園前抗議爭權的夢想生。(美聯社)
拜登政府另闢途徑，加化法理基礎，協助夢想生合法化，留在美國。圖為在洛杉麥克阿瑟公園前抗議爭權的夢想生。(美聯社)

美聯社報導，拜登政府另闢途徑，再度嘗試保護童年時期被以非法入境方式帶到美國的數十萬「夢想生」(Dreamers)免於遭到遣返。

今年7月，位於休士頓的德州南區聯邦法院法官對前總統歐巴馬任內推出的「夢想生」計畫提出法律疑慮，裁定「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)不合法，不得接受新案申請。法官理由是，2012年實施的「夢想生」計畫，是歐巴馬政府避開法律程序要求之下推出的。

美聯社報導，拜登政府27日提出旨在消除法院疑慮的提議，內容則是重新打造2012年「夢想生」計畫，但透過通過聯邦法律程序，補強法律基礎。

德州南區聯邦法院法官哈南(Andrew Hanen)在裁決中指出，歐巴馬政府越權，推出「夢想生」計畫時並未適當地徵詢公眾意見。哈南同意計畫得以修補，但不得接受新案申請。拜登政府將對哈南裁決提出上訴。

美聯社報導，拜登政府長達205頁的提議，內容包括針對哈南裁決意見，將徵求社會大眾對「夢想生」計畫的評論，但如此作為是否足以讓法院感到滿意，目前則無法確知。報導指出，這項提議將於28日公告於「聯邦公報」(Federal Register)，接下來將有60天開放民眾討論。

德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)並未針對美聯社報導發表評論。派克斯頓與其他八州的檢察長聯手對「童年抵美暫緩遣返計畫」提告。

美聯社分析，以目前情勢看來，最高法院未來仍有可能再次接受有關「夢想生」的訴訟案件，除非國會提早一步採取行動。

民主黨規模3.5兆元的社會及環境政策法案，原本計畫將移民條款納入，讓數百萬目前在美國生活的無證移民獲得移民身份合法化，但立法過程出現一波三折。

拜登政府另闢途徑，加化法理基礎，協助夢想生合法化，留在美國。圖為在紐約市佛利廣場...
拜登政府另闢途徑，加化法理基礎，協助夢想生合法化，留在美國。圖為在紐約市佛利廣場抗議爭權的夢想生。(美聯社)

夢想生 拜登 德州

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