幫毯子拍照更重要 梅蘭妮亞被爆拒勸退「川粉闖國會」

美國前第一夫人梅蘭妮亞‧川普，攝於1月20日。(路透)

美國 前第一夫人梅蘭妮亞 ‧川普（Melania Trump）的幕僚長兼發言人葛瑞珊 （Stephanie Grisham）的白宮回憶錄10月5日即將上市，根據Politico獨家披露書摘與CNN接獲爆料，就在1月6日的國會暴亂案發生當天，梅蘭妮亞拒絕呼籲和平與非暴力。

根據葛瑞珊在「現在我來回答問題：我在川普的白宮看到了什麼」（I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House，暫譯）的描述，以及2位知情人士對CNN的說法，就在美國國會山莊遭暴亂分子闖入時，葛瑞珊以簡訊詢問梅蘭妮亞，「妳想要發推文說，和平抗議是每個美國人的權利，但是沒有無法無天與暴力的容身之處嗎？」

根據報導，梅蘭妮亞一分鐘後回覆，答案只有一個字：「不」。據悉梅蘭妮亞那時正在白宮，準備拍攝她挑選好的一張毯子（rug），葛瑞珊則在互傳簡訊的幾小時內辭職走人。

Politico指出，葛瑞珊對梅蘭妮亞大失所望，在回憶錄視她為「注定完蛋的法國皇后（瑪莉．安東妮），對事情不屑一顧、感到挫敗與冷漠」。