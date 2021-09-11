我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

「負責執行骯髒事」 前白宮發言人將出書 爆川普新醜聞

記者顏伶如／綜合報導
曾任川普及前第一夫人梅蘭妮亞核心助理的前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊下月將出新書，據稱書中將披露「令人吃驚的新醜聞」。(Getty Images)
曾任川普及前第一夫人梅蘭妮亞核心助理的前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊下月將出新書，據稱書中將披露「令人吃驚的新醜聞」。(Getty Images)

雖然已有多名川普任內官員出版爆料書，但下個月即將問世的新書卻不同凡響，作者為曾任川普及前第一夫人梅蘭妮亞核心助理的前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(Stephanie Grisham)；出版社人士形容，書中將披露「令人吃驚的新醜聞」，葛瑞珊昔日白宮西廂同事則說，如今情勢好比葛瑞珊「置身汽油湖邊，帶著微笑點燃火柴」。

「眾生相」(People)雜誌報導，知情人士說，葛瑞珊將在新書裡踢爆許多「從來沒人聽過的內幕」，讓外界一窺白宮內部真相。

葛瑞珊所寫的新書「現在我來回答問題：我在川普的白宮看到了什麼」(I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House)，由哈波柯林斯出版社(Harper Collins Publishers)發行，訂於10月5日推出。

消息人士說，葛瑞珊出書一事，至今都處於高度保密狀態，提到出書事宜都以代號稱呼；葛瑞珊與其他曾經出版爆料書的川普政府官員不同之處在於，她在川普伉儷身邊分別任職多年，曾任白宮發言人、白宮聯絡室主任，還當過白宮第一夫人辦公室幕僚長，今年1月6日國會暴動後宣布辭職。

知情人士說，葛瑞珊辭去公職後便與川普伉儷分道揚鑣，沒有聯絡，對於可能被批過河拆橋，絲毫不以為意。

Axios新聞網站報導，葛瑞珊過去在白宮西廂共事的消息人士指出，得知葛瑞珊要出書爆料的當下，心中浮現畫面是葛瑞珊「置身汽油湖邊，帶著微笑點燃火柴」；消息人士說，葛瑞珊絕對知道川普白宮做過哪些「骯髒事」，「因為許多骯髒事就是她負責執行的」。

消息人士說，目前狀況彷彿葛瑞珊即將在川普世界放一把火，「屆時即使動用全世界的水來救火，也挽救不了」，因為葛瑞珊知道許多核心圈的秘密，掌握著其他幕僚拿不到的內幕；消息人士表示，新書出版後將造成多大的風暴，「筆墨難以形容」。

報導指出，知情人士說，葛瑞珊手邊掌握各種單據，因為擔任發言人的關係，她保留了許多資料，也知道事情的來龍去脈。

梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)在白宮時對於個人隱私高度維護，幾乎不相信任何人，葛瑞珊是梅蘭妮亞的辦公室幕僚長，成了極少數能進出梅蘭妮亞住所的助理；消息人士指出，葛瑞珊目睹川普及梅蘭妮亞許多不為人知的層面，是其他幕僚不曾看到過的。

葛瑞珊 白宮 川普

上一則

白宮：一旦追加劑疫苗普及 拜登將接種

下一則

前新澤西州長：共和黨別再裝贏了2020大選 快講實話

延伸閱讀

朱利安尼生意夥伴遭控唆使外國人提供選舉獻金 已認罪

朱利安尼生意夥伴遭控唆使外國人提供選舉獻金 已認罪
華美銀行董事長吳建民呼籲 重估川普對華關稅政策

華美銀行董事長吳建民呼籲 重估川普對華關稅政策
川普談臉書停權開砲：CEO查克柏格曾來白宮拍我馬屁

川普談臉書停權開砲：CEO查克柏格曾來白宮拍我馬屁
墮胎議題可能激發民主黨人投票熱情 挽救2022選情

墮胎議題可能激發民主黨人投票熱情 挽救2022選情

熱門新聞

馬友乘家地下室的樂譜書櫃被泡毀。（馬友乘提供）

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

2021-09-06 21:34
Delta變種還沒結束，Mu變種病毒確診病例持續增加。（記者張宏／攝影）

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

2021-09-07 22:10
佛州DeBary Diner餐廳櫥窗左邊的告示不准支持拜登的人進去吃飯，右邊的則是完售關門通知。取材自推特

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

2021-09-05 07:32
貝佐斯（右）與女友羅倫。（美聯社）

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

2021-09-07 15:18
一名前陸戰隊狙擊手5日闖入佛州一處民宅開槍，造成四人死亡、一人受傷。案發後，警方封鎖現場調查。(美聯社)

前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒

2021-09-05 22:04
911恐怖攻擊發生時，美聯社記者德魯(Richard Drew)拍下一名穿著白色襯衫、深色西裝褲的男子，以頭下腳上姿勢從世界貿易中心(World Trade Center)跳樓瞬間。這張照片被稱為「墜落的男子」(Falling Man)。(美聯社)

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

2021-09-09 14:58

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴