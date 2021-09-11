「負責執行骯髒事」 前白宮發言人將出書 爆川普新醜聞

曾任川普及前第一夫人梅蘭妮亞核心助理的前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊下月將出新書，據稱書中將披露「令人吃驚的新醜聞」。(Getty Images)

雖然已有多名川普 任內官員出版爆料書，但下個月即將問世的新書卻不同凡響，作者為曾任川普及前第一夫人梅蘭妮亞核心助理的前白宮 發言人史蒂芬妮．葛瑞珊 (Stephanie Grisham)；出版社人士形容，書中將披露「令人吃驚的新醜聞」，葛瑞珊昔日白宮西廂同事則說，如今情勢好比葛瑞珊「置身汽油湖邊，帶著微笑點燃火柴」。

「眾生相」(People)雜誌報導，知情人士說，葛瑞珊將在新書裡踢爆許多「從來沒人聽過的內幕」，讓外界一窺白宮內部真相。

葛瑞珊所寫的新書「現在我來回答問題：我在川普的白宮看到了什麼」(I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House)，由哈波柯林斯出版社(Harper Collins Publishers)發行，訂於10月5日推出。

消息人士說，葛瑞珊出書一事，至今都處於高度保密狀態，提到出書事宜都以代號稱呼；葛瑞珊與其他曾經出版爆料書的川普政府官員不同之處在於，她在川普伉儷身邊分別任職多年，曾任白宮發言人、白宮聯絡室主任，還當過白宮第一夫人辦公室幕僚長，今年1月6日國會暴動後宣布辭職。

知情人士說，葛瑞珊辭去公職後便與川普伉儷分道揚鑣，沒有聯絡，對於可能被批過河拆橋，絲毫不以為意。

Axios新聞網站報導，葛瑞珊過去在白宮西廂共事的消息人士指出，得知葛瑞珊要出書爆料的當下，心中浮現畫面是葛瑞珊「置身汽油湖邊，帶著微笑點燃火柴」；消息人士說，葛瑞珊絕對知道川普白宮做過哪些「骯髒事」，「因為許多骯髒事就是她負責執行的」。

消息人士說，目前狀況彷彿葛瑞珊即將在川普世界放一把火，「屆時即使動用全世界的水來救火，也挽救不了」，因為葛瑞珊知道許多核心圈的秘密，掌握著其他幕僚拿不到的內幕；消息人士表示，新書出版後將造成多大的風暴，「筆墨難以形容」。

報導指出，知情人士說，葛瑞珊手邊掌握各種單據，因為擔任發言人的關係，她保留了許多資料，也知道事情的來龍去脈。

梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)在白宮時對於個人隱私高度維護，幾乎不相信任何人，葛瑞珊是梅蘭妮亞的辦公室幕僚長，成了極少數能進出梅蘭妮亞住所的助理；消息人士指出，葛瑞珊目睹川普及梅蘭妮亞許多不為人知的層面，是其他幕僚不曾看到過的。