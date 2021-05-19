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米雪兒走過疫情期間憂鬱：沒人一生都得意洋洋

編譯陳韻涵／綜合18日電
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬日前接受訪問，談到她在去年新冠肺炎疫情期間如何處理憂鬱的切身經驗。圖為歐巴馬夫人2012年在華府兒童醫院回答病童的問題，一名小男孩好奇的接近第一狗「波」。(美聯社)
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬日前接受訪問，談到她在去年新冠肺炎疫情期間如何處理憂鬱的切身經驗。圖為歐巴馬夫人2012年在華府兒童醫院回答病童的問題，一名小男孩好奇的接近第一狗「波」。(美聯社)

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)日前接受訪問時，侃侃而談她在去年新冠肺炎疫情期間如何處理憂鬱的切身經驗，鼓勵年輕人「沒有人一生都得意洋洋」。

米雪兒受訪的內容上周在「哥倫比亞廣播公司」(CBS News)節目「史蒂芬‧柯貝爾夜間秀」(The Late Show with Stephen Colbert)中播出，她在訪談中表示，應對憂鬱是很正常的事情。

「這就是人生的一部分。」米雪兒告訴柯貝爾說：「沒有人一生都得意洋洋，這對年輕人來說很重要，要知道，不會總是都自我感覺良好。」

米雪兒在訪談中表示，她會暫時抽離讓她心情低落的處境，例如不看會讓她感到焦慮的新聞消息，不再讓負面資訊影響她的心情，接著她會起身走路或運動。

此外，米雪兒也會試圖轉換烏雲籠罩的環境，變成會讓她感到開心的人事物，例如聯繫家人與好友舉辦聚會，讓自己不會一直困在憂鬱的漩渦當中，難以自拔。

米雪兒表示，她教導孩子如何處理憂鬱情緒，告訴她們生活總有高低起伏。

「當我告訴我的孩子時，我試著鼓勵她們了解，低潮跟頂峰都是暫時的。」米雪兒說：「她們必須準備好因應高低潮。」

米雪兒自述經過數十年的歷練才學會了這番因應憂鬱的功夫，她鼓勵年輕人要有耐心，尤其是在生活受到新冠肺炎疫情影響的艱困時期。

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