我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

麥卡錫支持史提法尼克 取代錢尼第三號地位

編譯林梅婕／綜合9日電
眾院少數黨領袖麥卡錫9日表態支持聯邦眾議員艾莉絲·史提法尼克取代麗茲‧錢尼在眾院黨團主席的職務。(美聯社)
眾院少數黨領袖麥卡錫9日表態支持聯邦眾議員艾莉絲·史提法尼克取代麗茲‧錢尼在眾院黨團主席的職務。(美聯社)

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)9日表態，將支持聯邦眾議員艾莉絲·史提法尼克(Elise Stefanik，紐約州)取代反對前總統川普的麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，成為國會眾院共和黨第三號人物。

錢尼是共和黨內著名的反川人物，不僅曾多次公開批評川普「選舉遭剽竊」的說法，也在川普彈劾案中投下贊成票，造成黨內鬥爭愈演愈烈；眾院共和黨最快可在12日完成投票，撤除錢尼在眾院黨團主席的職務，並改由支持川普的史提法尼克接任。

麥卡錫9日接受「福斯新聞頻道」(Fox News Channel)節目「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)訪問時，談到「是否支持史提法尼克出任眾院共和黨團的主席」，他果斷明瞭地回答：「是的。」

至於是否贊成將錢尼拉下主席的位置，麥卡錫說：「我們希望以團結的力量朝目標前進，我認為這終將是必然的結果。」

川普自去年總統大選以來不斷指控選舉結果遭竊，使支持者群情激昂，甚至間接引發今年1月初的國會暴動；為此錢尼大批川普「散播巨大的謊言，而且背棄憲法、毒害美國的民主體制」。

聯邦眾議員麗茲‧錢尼的國會眾院共和黨第三號人物地位，恐將不保。(美聯社)
聯邦眾議員麗茲‧錢尼的國會眾院共和黨第三號人物地位，恐將不保。(美聯社)

錢尼也曾指控麥卡錫對川普的態度「前後不一」，稱麥卡錫在國會暴動發生後曾指川普「背負責任」，甚至在私下的電話對談中呼籲川普應阻止暴動繼續，卻又在事後表示他不認為是川普引發暴動。

紐約州聯邦眾議員艾莉絲·史提法尼克有機會取代麗茲‧錢尼在眾院黨團主席的職務。(美...
紐約州聯邦眾議員艾莉絲·史提法尼克有機會取代麗茲‧錢尼在眾院黨團主席的職務。(美聯社)

麥卡錫也否認換掉錢尼是基於她反對川普的立場，稱是因為她對拜登總統政策的態度將不利於共和黨2022年的眾議員選舉，在這樣的前提下麥卡錫也認為黨內勢必需要川普的支持，更稱他對錢尼已「失去信心」。

眾院共和黨第二號人物史卡利斯(Steve Scalise)也已表態支持史提法尼克。

川普 眾院 共和黨

上一則

日本沖繩縣逮3駐日美軍 疑涉酒駕、入侵民宅

下一則

肯塔基冠軍名駒賽後藥檢未過關 恐丟冠

延伸閱讀

投票贊成彈劾川普 眾議員龔薩雷茲遭黨內制裁

投票贊成彈劾川普 眾議員龔薩雷茲遭黨內制裁
國安部廢除川普舊規 取消收集移民DNA生物數據

國安部廢除川普舊規 取消收集移民DNA生物數據
美俄將峰會 專家：雙邊都不讓步，氣氛不會太友好

美俄將峰會 專家：雙邊都不讓步，氣氛不會太友好
報導通俄案3記者 遭川普政府查通聯 華郵要司法部說明

報導通俄案3記者 遭川普政府查通聯 華郵要司法部說明

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）3日下午在推特宣布離婚，結束27年婚姻。(Getty Images)

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

2021-05-03 19:01
美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
印度爆發第二波疫情，醫院缺氧氣、缺人手問題十分嚴重。Getty Images

世界OnAir／印度疫情炸鍋 台灣女學生第一線直擊

2021-05-04 17:25
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)

群體免疫目標 美國恐難如願

2021-05-03 11:34
美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

2021-05-07 13:23
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

2021-05-05 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大
拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領

拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領
美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器

美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器
馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣

馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣