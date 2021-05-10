麥卡錫支持史提法尼克 取代錢尼第三號地位

眾院少數黨領袖麥卡錫9日表態支持聯邦眾議員艾莉絲·史提法尼克取代麗茲‧錢尼在眾院黨團主席的職務。(美聯社)

眾院 少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)9日表態，將支持聯邦眾議員艾莉絲·史提法尼克(Elise Stefanik，紐約州)取代反對前總統川普 的麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，成為國會眾院共和黨 第三號人物。

錢尼是共和黨內著名的反川人物，不僅曾多次公開批評川普「選舉遭剽竊」的說法，也在川普彈劾案中投下贊成票，造成黨內鬥爭愈演愈烈；眾院共和黨最快可在12日完成投票，撤除錢尼在眾院黨團主席的職務，並改由支持川普的史提法尼克接任。

麥卡錫9日接受「福斯新聞頻道」(Fox News Channel)節目「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)訪問時，談到「是否支持史提法尼克出任眾院共和黨團的主席」，他果斷明瞭地回答：「是的。」

至於是否贊成將錢尼拉下主席的位置，麥卡錫說：「我們希望以團結的力量朝目標前進，我認為這終將是必然的結果。」

川普自去年總統大選以來不斷指控選舉結果遭竊，使支持者群情激昂，甚至間接引發今年1月初的國會暴動；為此錢尼大批川普「散播巨大的謊言，而且背棄憲法、毒害美國的民主體制」。

聯邦眾議員麗茲‧錢尼的國會眾院共和黨第三號人物地位，恐將不保。(美聯社)

錢尼也曾指控麥卡錫對川普的態度「前後不一」，稱麥卡錫在國會暴動發生後曾指川普「背負責任」，甚至在私下的電話對談中呼籲川普應阻止暴動繼續，卻又在事後表示他不認為是川普引發暴動。

紐約州聯邦眾議員艾莉絲·史提法尼克有機會取代麗茲‧錢尼在眾院黨團主席的職務。(美聯社)

麥卡錫也否認換掉錢尼是基於她反對川普的立場，稱是因為她對拜登總統政策的態度將不利於共和黨2022年的眾議員選舉，在這樣的前提下麥卡錫也認為黨內勢必需要川普的支持，更稱他對錢尼已「失去信心」。

眾院共和黨第二號人物史卡利斯(Steve Scalise)也已表態支持史提法尼克。