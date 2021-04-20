波洛西傳記上市 暗批黨內四人幫

「今日美國報」華府分社主任蘇珊‧佩吉撰寫眾院議長波洛西的傳記「議長女士：波洛西與權力教訓」，20日上市。(取材自推特)

眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)在20日上市的傳記「議長女士：波洛西與權力教訓」(Madam Speaker: Nancy Pelosi and the Lessons of Power，暫譯)中，提醒民主黨 由少數族裔女性眾議員 組成的「四人幫」(The Squad)：「這不是獨角戲(one-person show)，這是美國國會。」

波洛西傳記由「今日美國報」(USA Today)華府分社主任蘇珊‧佩吉(Susan Page)撰寫而成，兩人經由十次訪談深度了解波洛西的政治世界。

波洛西表示，她從父親、巴爾的摩前市長湯馬斯二世‧達雷山卓(Thomas D'Alesandro)身上習得政治的藝術，她說：「我從父親身上學到所有事情，我耳濡目染，政治對我而言是每一天的每一分鐘，它已經成為我的一部分。」

政治新聞網站Axios報導，波洛西用孩子氣的口吻談論由少數族裔女性眾議員組成的「四人幫」，點名眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)，並貼心給予進步派的「四人幫」建議說：「這不是獨角戲，這是美國國會。」

四人幫是指民主黨四名進步派的新科眾議員，分別是紐約州的歐凱秀-柯提茲、明尼蘇達州的伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)、密西根州的希妲‧特萊布(Rashida Tlaib)，以及麻州的阿雅娜‧普莉絲萊(Ayanna Pressley)。

民主黨在眾院有七席優勢，讓這四名左派勢力代表得以發揮影響力。

「四人幫」在2018年國會選舉中掀起藍色浪潮(blue wave)，但這四人與波洛西在諸多議題上意見相悖。2019年7月，波洛西曾在記者會上表示，她與四人幫沒什麼好討論。

這場衝突過後不久，佩吉與波洛西進行第二次訪談，她寫道，「議長對四名進步派女議員的慍怒，顯而易見。」

過去幾年來，波洛西與歐凱秀-柯提茲為多項議題多次交鋒；歐凱秀-柯提茲譴責波洛西聚焦批評有色人種女議員，波洛西則說四人幫成員公開抨擊民主黨員。