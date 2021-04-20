我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

波洛西傳記上市 暗批黨內四人幫

編譯陳韻涵╱綜合19日電
「今日美國報」華府分社主任蘇珊‧佩吉撰寫眾院議長波洛西的傳記「議長女士：波洛西與權力教訓」，20日上市。(取材自推特)
「今日美國報」華府分社主任蘇珊‧佩吉撰寫眾院議長波洛西的傳記「議長女士：波洛西與權力教訓」，20日上市。(取材自推特)

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)在20日上市的傳記「議長女士：波洛西與權力教訓」(Madam Speaker: Nancy Pelosi and the Lessons of Power，暫譯)中，提醒民主黨由少數族裔女性眾議員組成的「四人幫」(The Squad)：「這不是獨角戲(one-person show)，這是美國國會。」

波洛西傳記由「今日美國報」(USA Today)華府分社主任蘇珊‧佩吉(Susan Page)撰寫而成，兩人經由十次訪談深度了解波洛西的政治世界。

波洛西表示，她從父親、巴爾的摩前市長湯馬斯二世‧達雷山卓(Thomas D'Alesandro)身上習得政治的藝術，她說：「我從父親身上學到所有事情，我耳濡目染，政治對我而言是每一天的每一分鐘，它已經成為我的一部分。」

政治新聞網站Axios報導，波洛西用孩子氣的口吻談論由少數族裔女性眾議員組成的「四人幫」，點名眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)，並貼心給予進步派的「四人幫」建議說：「這不是獨角戲，這是美國國會。」

四人幫是指民主黨四名進步派的新科眾議員，分別是紐約州的歐凱秀-柯提茲、明尼蘇達州的伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)、密西根州的希妲‧特萊布(Rashida Tlaib)，以及麻州的阿雅娜‧普莉絲萊(Ayanna Pressley)。

民主黨在眾院有七席優勢，讓這四名左派勢力代表得以發揮影響力。

「四人幫」在2018年國會選舉中掀起藍色浪潮(blue wave)，但這四人與波洛西在諸多議題上意見相悖。2019年7月，波洛西曾在記者會上表示，她與四人幫沒什麼好討論。

這場衝突過後不久，佩吉與波洛西進行第二次訪談，她寫道，「議長對四名進步派女議員的慍怒，顯而易見。」

過去幾年來，波洛西與歐凱秀-柯提茲為多項議題多次交鋒；歐凱秀-柯提茲譴責波洛西聚焦批評有色人種女議員，波洛西則說四人幫成員公開抨擊民主黨員。

波洛西 眾議員 民主黨

上一則

遭外界納悶「與米雪兒是好友」 小布希：大驚小怪

下一則

前總統卡特副手前 孟岱爾93歲過世

延伸閱讀

前職業摔角明星羅代莫有意進軍國會 誓言打趴波洛西

前職業摔角明星羅代莫有意進軍國會 誓言打趴波洛西
擴編最高法院增加大法官？波洛西潑冷水

擴編最高法院增加大法官？波洛西潑冷水
上任後首次 波洛西邀請拜登28日赴國會演說

上任後首次 波洛西邀請拜登28日赴國會演說

拜登健保改革案 黨內不同調 參眾議員施壓

拜登健保改革案 黨內不同調 參眾議員施壓

熱門新聞

印第安納波利斯國際機場附近的聯邦快遞(FedEx)案發現場。美聯社

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

2021-04-16 08:20
國稅局長瑞狄格。(美聯社)

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

2021-04-13 20:39
聯邦暫停嬌生疫苗施打，有專家表示，已經施打嬌生疫苗的民眾無須驚慌，多多觀察自身健康狀況即可。圖為一名藥劑師手持嬌生疫苗。(美聯社)

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

2021-04-13 11:13
一位父親爆料，某天用幼兒園提供的即時網路攝影機查看，竟發現非裔學生疑似被要求等白人學生吃完飯後才能用餐。 圖／《每日星報》

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

2021-04-12 13:32
中國允許在美國接種疫苗者赴中，民眾須提供針對N蛋白的血清IgM抗體檢測報告。圖為大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛／攝影)

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

2021-04-16 20:30
德州奧斯汀18日發生槍擊案後，警方突擊小組封鎖現場。(美聯社)

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

2021-04-18 20:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻