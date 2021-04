波洛西傳記上市 暗批黨內四人幫

「今日美國報」華府分社主任蘇珊‧佩吉撰寫眾院議長波洛西的傳記「議長女士:波洛西與權力教訓」,20日上市。(取材自推特)

眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)在20日上市的傳記「議長女士:波洛西與權力教訓」(Madam Speaker: Nancy Pelosi and the Lessons of Power,暫譯)中,提醒民主黨 由少數族裔女性眾議員 組成的「四人幫」(The Squad):「這不是獨角戲(one-person show),這是美國國會。」

波洛西傳記由「今日美國報」(USA Today)華府分社主任蘇珊‧佩吉(Susan Page)撰寫而成,兩人經由十次訪談深度了解波洛西的政治世界。

波洛西表示,她從父親、巴爾的摩前市長湯馬斯二世‧達雷山卓(Thomas D'Alesandro)身上習得政治的藝術,她說:「我從父親身上學到所有事情,我耳濡目染,政治對我而言是每一天的每一分鐘,它已經成為我的一部分。」

政治新聞網站Axios報導,波洛西用孩子氣的口吻談論由少數族裔女性眾議員組成的「四人幫」,點名眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez),並貼心給予進步派的「四人幫」建議說:「這不是獨角戲,這是美國國會。」

四人幫是指民主黨四名進步派的新科眾議員,分別是紐約州的歐凱秀-柯提茲、明尼蘇達州的伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)、密西根州的希妲‧特萊布(Rashida Tlaib),以及麻州的阿雅娜‧普莉絲萊(Ayanna Pressley)。

民主黨在眾院有七席優勢,讓這四名左派勢力代表得以發揮影響力。

「四人幫」在2018年國會選舉中掀起藍色浪潮(blue wave),但這四人與波洛西在諸多議題上意見相悖。2019年7月,波洛西曾在記者會上表示,她與四人幫沒什麼好討論。

這場衝突過後不久,佩吉與波洛西進行第二次訪談,她寫道,「議長對四名進步派女議員的慍怒,顯而易見。」

過去幾年來,波洛西與歐凱秀-柯提茲為多項議題多次交鋒;歐凱秀-柯提茲譴責波洛西聚焦批評有色人種女議員,波洛西則說四人幫成員公開抨擊民主黨員。