找到「新家」 保守派社媒Parler重新上線

深受右派人士歡迎的社群媒體 平台Parler，一個月多前遭Google 和蘋果 下架，亞馬遜關閉其網路託管服務，15日Parler宣布已找到新的網路託管服務，將重新上線，擺脫Google與蘋果的干涉。

Parler擁有2000多萬名用戶，目前舊有用戶已經可以重新啟用，新用戶可於下周開始使用。

Parler在聲明中指出：「Parler的新平台建立在堅固、持久、獨立的技術上。」但Parler的回歸似乎遇到小問題，發布聲明後該網站遇到技術困難。

亞馬遜網路服務公司上個月決定停用這間新興的社群媒體，因為Parler未能控管與國會暴亂相關的「惡劣內容」，而在此前Google和蘋果的應用程式商店也已將Parler下架，

「我們一直支持應用程式商店上的多元觀點，但我們的平台不容許暴力威脅和違法活動。」蘋果發言人在對福斯財經網的聲明中說到：「Parler沒有採取足夠的行動處理增長的威脅，這些威脅關乎人民的安全，我們已經在應用程式商店停用Parler，直到他們解決這些問題。」，Google也發布聲明表示Parler上有許多煽動暴力的言論，決定將其停用。

一月初國會暴亂當時，Parler及其他社交平台分享的影像顯示Parler用戶公開討論暴力攻擊計畫，讓Parler受到強力抨擊。

Parler政策長佩克夫(Amy Peikoff)在該平台被蘋果下架隔一天上福斯節目表示，即使該平台在那天衝上免費應用程式第一名卻仍遭停用，她說：「我認為我們受到不公平的對待。」

Parler的臨時執行長梅克勒(Mark Meckler)發表聲明表示:「Parler是建立來提供一個保護言論自由、注重隱私和公民對話的社交平台。」「我們很高興歡迎大家回來。」梅克勒強調Parler現在由經驗豐富的團隊經營。