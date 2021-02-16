我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

找到「新家」 保守派社媒Parler重新上線

編譯徐薏茹╱綜合15日電

深受右派人士歡迎的社群媒體平台Parler，一個月多前遭Google蘋果下架，亞馬遜關閉其網路託管服務，15日Parler宣布已找到新的網路託管服務，將重新上線，擺脫Google與蘋果的干涉。

Parler擁有2000多萬名用戶，目前舊有用戶已經可以重新啟用，新用戶可於下周開始使用。

Parler在聲明中指出：「Parler的新平台建立在堅固、持久、獨立的技術上。」但Parler的回歸似乎遇到小問題，發布聲明後該網站遇到技術困難。

亞馬遜網路服務公司上個月決定停用這間新興的社群媒體，因為Parler未能控管與國會暴亂相關的「惡劣內容」，而在此前Google和蘋果的應用程式商店也已將Parler下架，

「我們一直支持應用程式商店上的多元觀點，但我們的平台不容許暴力威脅和違法活動。」蘋果發言人在對福斯財經網的聲明中說到：「Parler沒有採取足夠的行動處理增長的威脅，這些威脅關乎人民的安全，我們已經在應用程式商店停用Parler，直到他們解決這些問題。」，Google也發布聲明表示Parler上有許多煽動暴力的言論，決定將其停用。

一月初國會暴亂當時，Parler及其他社交平台分享的影像顯示Parler用戶公開討論暴力攻擊計畫，讓Parler受到強力抨擊。

Parler政策長佩克夫(Amy Peikoff)在該平台被蘋果下架隔一天上福斯節目表示，即使該平台在那天衝上免費應用程式第一名卻仍遭停用，她說：「我認為我們受到不公平的對待。」

Parler的臨時執行長梅克勒(Mark Meckler)發表聲明表示:「Parler是建立來提供一個保護言論自由、注重隱私和公民對話的社交平台。」「我們很高興歡迎大家回來。」梅克勒強調Parler現在由經驗豐富的團隊經營。

蘋果 社群媒體 Google

上一則

美軍駐伊拉克基地附近攻擊！布林肯：揪出幕後黑手

下一則

性騷擾風暴延燒 林肯計畫面臨解體

延伸閱讀

Google與澳洲主流傳媒 達成內容付費協議

Google與澳洲主流傳媒 達成內容付費協議
Apple Car找車廠結盟遇瓶頸 分析師：關鍵在合作模式

Apple Car找車廠結盟遇瓶頸 分析師：關鍵在合作模式
蘋果攻AR 找台積電幫忙

蘋果攻AR 找台積電幫忙
蘋果攜手台積電 祕密進軍AR眼鏡

蘋果攜手台積電 祕密進軍AR眼鏡

熱門新聞

接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，迄今至少有36人發展出罕見且威脅生命的免疫性血小板減少症。（美聯社）

疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡

2021-02-09 22:45
紐約市傳出一名七旬市民在賈維茲中心接種新冠疫苗後死亡，衛生當局正在調查中。(美聯社)

打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治

2021-02-08 22:28
麻省理工學院的中國博士生潘勤軒，被警方列為蔣凱文遭槍殺一案的密切關係人。(取自推特)

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

2021-02-12 09:24
西雅圖，民眾排隊接種新冠疫苗。(美聯社)

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

2021-02-10 12:35
聯邦疾病防治中心(CDC)10日發布最新研究指出，戴兩個口罩能更有效的減緩病毒傳播，兩人若都戴兩個口罩，顆粒物阻隔率可達到95%以上。美聯社

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

2021-02-10 17:13
共和黨籍德州聯邦眾議員萊特(Ron Wright)感染新型冠狀病毒之後住院，7日宣告不治，享壽67歲。(美聯社)

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

2021-02-08 12:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼
孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！