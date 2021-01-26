不滿國家兩極化 共和黨俄州參議員波特曼放棄連任

共和黨聯邦參議員波特曼25日宣布明年不競選連任。(美聯社)

共和黨 聯邦參議員 波特曼(Rob Portman，俄亥俄州)因為不滿國會政黨對立太嚴重，導致立法癱瘓，25日宣布明年不競選連任。這對本已喪失參院 多數黨地位的共和黨，大為不妙。

這位俄州選出的眾議員暨兩任參議員，擅長妥協折中，是國會難得的中道立法專才，明年底他離任後，共和黨裡面的溫和派又少了一位，政治兩極化恐將益趨嚴重。

波特曼說：「要突破政黨對立僵局，讓良好政策的制定有所進展，越來越難，這是我決意不再連任的原因。」

波特曼是繼圖米(Pat Toomey，賓州)和柏爾(Richard Burr，北卡羅來納州)之後，第三位關鍵州明年退休的共和黨聯邦參議員，這對目前僅一席之差，還要勞駕副總統賀錦麗，才能打破參院僵局的民主黨，是一大鼓舞。

共和黨參院領袖麥康諾說，少了波特曼，不只共和黨國會黨團，整個共和黨，都會「更不好過。」因為接下來，威斯康辛州的強生、愛阿華州的葛拉斯理和密蘇里州布蘭特，這三位關鍵州人物，明年成功連任益形重要，而都已高齡87的強生和葛拉斯理仍未決定是否競選連任，只有布蘭特說他照跑行程。

波特曼說，他提早宣布退休，是為了讓共和黨及早應戰。共和黨如果開放初選，可由初選戰況看出，川普敗選後俄州的民意走向。進步派的民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)2018年輕鬆贏得連任，可見川普地盤上，參院的競爭仍大有看頭。

而今明兩年的最後任期，波特曼說他將致力於「促成、立出」有利國家的良法，幫助國家度過重重挑戰，如新冠病毒疫情，不再去募款、跑行程。

上月滿65歲的波特曼說，如果他想連任，他有信心可以連任，但他覺得再花六年在參院，甚至在華府，都不值得。他說：「我們的國家太兩極化了。簡直到了每天赤膊對幹的程度。我們真的需要冷靜下來。」