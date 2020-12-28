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支持波洛西當議長 民主黨部分新科眾議員說不

編譯林梅婕／綜合27日電
民主黨籍眾院議長波洛西。(美聯社)
民主黨籍眾院議長波洛西。(美聯社)

民主黨內進步派成員、本屆部分新科聯邦眾議員，拒絕表態是否投票支持現任眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)連任，包括擊敗黨內老將而當選的蔻瑞‧布希(Cori Bush，密蘇里州)，以及擁有非裔血統的鮑曼(Jamaal Bowman，紐約州)等人。

布希及鮑曼日前接受有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)的訪問；成功擠下連任密州眾議員20年民主黨老將克雷(William Lacy Clay Jr.)的布希表示：「我必須確保密州聖路易(St. Louis)選民的聲音都能被聽見，並爭取到我們需要的東西，所以到時候你們就知道了。」

同樣是擊敗黨內任職眾議員32年民主黨大老恩格爾(Eliot Engel)而當選的鮑曼，同樣向該節目主持人說道：「到時候投票就知道了。但我再次強調，為我們社區爭取最好的一切，才是最重要的。」

僅管本屆大選中民主黨在眾院的席次輸掉至少10席，但仍是眾院多數黨。

波洛西也即將在明年1月3日展開她職業生涯中第四度競選眾院議長，上一屆的眾院議長選舉中民主黨共有15人對她投下反對票，包括聯邦眾議員布林迪希(Anthony Brindisi，紐約州)等人。

由於眾院議長選舉採絕對多數而非相對多數制，若眾院議員人數達435人，獲選議長則需要至少218票。

眾院 民主黨 眾議員

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