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夢想生「起死回生」 紐約聯邦法院裁決：即起恢復申請

記者顏伶如／綜合報導
紐約東區聯邦法院法官4日裁定，俗稱「夢想生」的移民保護計畫即起全面恢復，符合資格的年輕移民，將可申請工作許可。圖為夢想生在最高法院前示威。(Getty Images)
紐約東區聯邦法院法官4日裁定，俗稱「夢想生」的移民保護計畫即起全面恢復，符合資格的年輕移民，將可申請工作許可。圖為夢想生在最高法院前示威。(Getty Images)

川普總統上台後嚴格限縮移民政策，前總統歐巴馬任內推出的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)已不再接受申請，原本計畫架構下因此受益的數十萬年輕移民，變得前途未卜；但紐約東區聯邦法院法官葛拉菲斯(Nicholas G. Garaufis)4日裁定，俗稱「夢想生」的移民保護計畫即起全面恢復，童年時期被帶到美國，沒有合法居留身分的年輕移民，將可向移民局申請工作許可。

2017年9月後，川普政府為「童年抵美暫緩遣返計畫」畫下句點，葛拉菲斯4日裁定，這項計畫立即全面恢復，國土安全部7日必須公告，開放接受「童年抵美暫緩遣返計畫」首次申請，並確保核發效期兩年的工作證。

代表多位「夢想生」提告的委託律師圖米林(Karen Tumlin)對法官的裁定感到欣慰，但也說國會應該通過法律保護這些移民，提供一條有機會入籍的道路。

今年7月間，國安部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)發布備忘錄，為「夢想生」計畫所提供的工作許可有效期減為一年。葛拉菲斯今年11月裁定，沃爾夫出任代理部長不符合法程序，沃爾夫發布的備忘錄遭到註銷。

葛拉菲斯在裁決書中寫道，對夢想生計畫採取相關補救措施是合理的，聯邦政府已經向法院承諾，接下來將對社會大眾發布公告。

聯邦法院讓夢想生計畫起死回生的消息傳出，獲得移民權益倡議團體一致叫好；一般預料，總統當選人拜登(Joseph Biden，前譯白登)明年1月上台後，很快就會讓「童年抵美暫緩遣返計畫」全面恢復實施。

然而，「夢想生」面臨的其他挑戰仍未結束，包括德州在內的檢察長均已要求聯邦法院裁定「童年抵美暫緩遣返計畫」觸法，讓這項計畫全面停止。本月底將有另一起與「夢想生」有關的訴訟在聯邦法院審理。

紐約東區聯邦法院法官4日裁定，「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)即起全面恢復；...
紐約東區聯邦法院法官4日裁定，「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)即起全面恢復；圖為夢想生兩年前從紐約市前往華盛頓示威。(路透)

移民局 夢想生 遣返

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