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預知選後算帳 國防部長艾斯博寫妥辭呈

記者顏伶如／綜合報導
現役軍方將領透露，國防部長艾思博知道自己在大選結束後必定遭到川普秋後算帳，已經寫好辭呈。(美聯社)
現役軍方將領透露，國防部長艾思博知道自己在大選結束後必定遭到川普秋後算帳，已經寫好辭呈。(美聯社)

川普總統多次公開對國防部長艾思博(Mark Esper)表示不滿，三名現役軍方將領透露，艾思博知道自己在大選結束後必定遭到川普秋後算帳，不但已經寫好辭呈，最近還積極協助國會議員草擬法案，將把「南方邦聯」領袖人物的名字從軍事設施名稱移除，與川普唱反調的動作更加明顯。

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內閣首長在總統任期過渡期間預先備妥未加註日期的辭呈並不算罕見，目的在於讓總統為連任之後的人事安排擁有更多彈性空間；內閣人事異動通常出現於大選結果塵埃落定之後。

國家廣播公司5日報導，國防官員透露，艾思博已把辭呈準備好，因為他知道自己在選後肯定會被川普踢走。

消息人士指出，艾思博最近與國會議員積極配合，準備把「南方邦聯」(Confederate)領袖人物的名字從軍事設施名稱移除。

據指出，艾思博曾經考慮發布命令，授權陸海空三軍司令為含有「南方邦聯」領袖名稱的軍事設施更名，但這項行動肯定遭到川普打回票，因此改為透過國會修法，在年度國防授權法案(National Defense Authorization Act)條文中列入軍事設施更名的文字，讓這項改變成為法律。

國防官員指出，本周稍早，艾思博發布了一份有關帶有「南方邦聯」領袖人名的軍事設施、船艦及軍事基地街道名稱修改的指南綱要給五角大廈高層，內容提到，國防授權法案條文內容可能規定，軍事設施不得以曾經叛國或犯下重罪的人物命名，軍事設施若以人物命名必須符合特定條件，例如曾經獲頒榮譽獎章(Medal of Honor)或銀星(Silver Star)獎章，以及某個軍階以上的將領。

國防部發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)對國家廣播公司發表聲明指出，有關內閣官員可能請辭的消息，在大選結束後的華府政壇已經不是新聞，艾思博持續在國防部長職位為國服務，每天都在五角大廈上班，致力推動堅不可摧的國防戰略。

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