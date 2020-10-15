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司法部長嚴打槍械犯罪 拚選舉？為施政？

記者張聲肇／綜合報導
司法部長巴維理最近在全國治安會議上，強調嚴打槍械犯罪，這是選舉動作？還是正常施政？各界看法兩極。(美聯社)
司法部長巴維理最近在全國治安會議上，強調嚴打槍械犯罪，這是選舉動作？還是正常施政？各界看法兩極。(美聯社)

司法部巴維理(William Barr)最近在全國治安會議上，強調嚴打槍械犯罪；但此舉是選舉動作或正常施政，引發外界看法兩極。

他上個月在維吉尼亞州亞歷山卓市召集幾十位高階檢察官舉行會議，敦促他們嚴厲處置違犯聯邦法律的槍械犯罪案件，加強起訴暴力示威群眾。據在場人士轉述，他要檢察官「不要放鬆！」

本周，巴維理預定到新墨西哥州和聖路易宣傳司法部嚴打犯罪的績效，並向紐奧良警察主管發表演說，怪罪民主黨執政的地方，因為政策錯誤，以致犯罪上升。

批評他的人，包括現任及前任司法部官員，說這些跟著川普「法律與秩序」口號亦步亦趨的動作，不過就是把司法部當作川普的助選機器而已。

支持巴維理這麼做的人卻認為，作為全國治安首長，看到最近各大都市示威抗議群眾，造成死傷悲劇和財產損失，提醒執法單位認真執法，表示他看出事情的急迫性，要說對川普的選情有何加分效果，那也不過是「順理成章」而已。

而且好幾位民主黨的市長，即使很不情願，還不是接受了司法部的援助，才把「暴民」鎮壓住？

不過，由包括歷任兩黨政府官員執筆、賓州大學倫理研究中心發表的報告指出，巴維理「似乎志願地運用職權幫川普競選連任。」

新墨西哥州立大學專研法務部長，熟悉巴維理1992部長任期和現任作為的退休教授貝克(Nancy Baker)說，「他處於灰色地帶。他的作為確實在強化總統想傳達的訊息…這些訊息會讓白宮得到更多的支持。」

巴維理這套劇本將近30年前就已上演。1992年總統大選前，擔任老布希政府司法部長的巴維理就不斷強調老布希的「法律與秩序」口號，凸顯老布希口中競選對手柯林頓「面對犯罪軟弱無力」的形象，希望替競選連任的老布希加分。那場選舉，柯林頓還是贏了，主因是經濟，不是治安。

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