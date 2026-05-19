我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

遲了65年 網壇傳奇比莉珍金82歲終於拿到學士學位

畢業典禮被噓、議員家門遭開槍 美國社會浮現AI反動

中央社／華盛頓18日綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前谷歌（Google）執行長施密特。（路透）
前谷歌（Google）執行長施密特。（路透）

在人工智慧（AI）正從各方面快速影響人們之際，美國社會對AI觀感卻迅速惡化。前谷歌執行長施密特直言，如今成長速度比AI產業還快的可能就是美國人對它的負面情緒。

華爾街日報指出，前谷歌（Google）執行長施密特（Eric Schmidt）5月15日在亞利桑納大學（University of Arizona）畢業典禮演講，稱AI帶來的技術變革，將比「過去任何變革都更巨大、快速，且影響更深遠」時，與其他在畢業演說暢談AI的講者一樣，遭到台下此起彼落噓聲。

最近幾周的民調一再顯示，受訪美國民眾普遍對AI表達憂慮，與科技業高層宣稱「AI將因改善人們生活而獲得歡迎」大相逕庭。

民眾不滿資料中心擴張進一步推高能源價格；勞工擔心大規模失業；家長則憂心AI會破壞教育，並危害孩子心理健康。近幾個月美國社會這波AI怒氣已引發抗議活動，甚至傳出零星暴力事件。

一份聯邦起訴書顯示，今年4月一名20歲德州男子涉嫌向OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的住所投擲汽油彈，並對OpenAI在舊金山的總公司發出威脅；批准一座資料中心計畫的印第安納波利斯市（Indianapolis）市議員吉布森（Ron Gibson），家門遭人連開13槍。

吉布森說：「我從沒想過會發生這種事。」他表示在自家門墊下發現一張寫著「不要資料中心」的紙條，兩天後又來一張寫著「去你的」的字條。

民調專家與歷史學者表示，公眾輿論對AI觀感惡化速度之快實屬罕見；政治分析人士表示，同樣罕見的還包括AI焦慮迅速成為重要政治議題，這類議題正撼動一些原本看似無意外的連任選戰，也打亂傳統黨派對立格局。

近期一份民調顯示，只有約30%的民主黨支持者認為美國應盡可能快速推動AI創新；相較之下，共和黨支持者的比例約50%，而科技創業者則高達77%。

提出法案要求資料中心與AI公司遵守新規範的共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）說：「人們就是有種走投無路的感覺。」

民調公司Blue Rose Research發現過去一年研究的39項政治議題中，AI雖仍落後經濟、移民與外交政策等更受重視的議題，但重要性上升速度卻最快。

雖然反AI情緒能為部分選舉活動助選，但對AI企業及資料中心建設業者而言，這正形成一場嚴重危機。這些公司正砸下數以億計美元，以便期中選舉時對抗這股反彈聲浪。

然而全美各地的社區組織正持續阻擋資料中心計畫。根據追蹤此趨勢的機構Data Center Watch統計，去年至少有48個、總值約1560億美元的計畫遭地方反對力量阻止或延宕；數據機構Heatmap的資料則顯示，今年第一季有創新高的20個計畫因地方反彈而取消，另有數十個計畫正面臨類似阻力。

在華府近期一場資料中心會議上，一名企業高層直言，業界如今面對的猶如一群反對所有開發的穴居人（cave people）；另一名與會者則說，她女兒會聽到朋友抱怨資料中心。

美國總統川普近期表示，資料中心業可能需要透過一些公關力量協助。

OpenAI全球事務長黎漢（Chris Lehane）表示，一些散播最壞情境的末日論者（doomers），加上民眾對社群媒體公司長年不滿及一些負面媒體報導，共同加劇美國民眾的AI不良觀感，「如果持續不斷從恐懼角度談論AI，就會一直製造恐慌」。

黎漢表示，他們正努力尋找能源成本和兒童安全等問題的解決方案，「整個產業需更審慎地論證何以我們對國家和世界有益」。

Google OpenAI 谷歌

上一則

洛杉磯近郊野火迅速蔓延 數以千計居民被迫撤離

下一則

雙引擎空中失效…小飛機佛州墜海 11人漂流5小時奇蹟生還

延伸閱讀

民眾憂AI搶走工作 專家不認同：談AI顛覆性影響 為時過早

民眾憂AI搶走工作 專家不認同：談AI顛覆性影響 為時過早
校園掀起轉系潮…「AI打不倒」的科系？ 師長給不出答案

校園掀起轉系潮…「AI打不倒」的科系？ 師長給不出答案
AI資料中心耗能 引爆各州搶水大戰

AI資料中心耗能 引爆各州搶水大戰
AI衝擊就業市場 大學畢業生平均起薪只有「這數字」

AI衝擊就業市場 大學畢業生平均起薪只有「這數字」

熱門新聞

范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
中國人民解放軍儀隊士兵。（路透）

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

2026-05-14 14:45
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

2026-05-14 16:26
前總統歐巴馬與夫人米雪兒．歐巴馬。（美聯社）

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

2026-05-12 17:21
美國國務卿魯比歐。（路透）

川習會╱魯比歐狂指人民大會堂天花板 還跟赫塞斯熱議

2026-05-14 16:05

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長