畢業典禮被噓、議員家門遭開槍 美國社會浮現AI反動

前谷歌（Google）執行長施密特。（路透）

在人工智慧（AI）正從各方面快速影響人們之際，美國社會對AI觀感卻迅速惡化。前谷歌 執行長施密特直言，如今成長速度比AI產業還快的可能就是美國人對它的負面情緒。

華爾街日報指出，前谷歌（Google ）執行長施密特（Eric Schmidt）5月15日在亞利桑納大學（University of Arizona）畢業典禮演講，稱AI帶來的技術變革，將比「過去任何變革都更巨大、快速，且影響更深遠」時，與其他在畢業演說暢談AI的講者一樣，遭到台下此起彼落噓聲。

最近幾周的民調一再顯示，受訪美國民眾普遍對AI表達憂慮，與科技業高層宣稱「AI將因改善人們生活而獲得歡迎」大相逕庭。

民眾不滿資料中心擴張進一步推高能源價格；勞工擔心大規模失業；家長則憂心AI會破壞教育，並危害孩子心理健康。近幾個月美國社會這波AI怒氣已引發抗議活動，甚至傳出零星暴力事件。

一份聯邦起訴書顯示，今年4月一名20歲德州男子涉嫌向OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）的住所投擲汽油彈，並對OpenAI在舊金山的總公司發出威脅；批准一座資料中心計畫的印第安納波利斯市（Indianapolis）市議員吉布森（Ron Gibson），家門遭人連開13槍。

吉布森說：「我從沒想過會發生這種事。」他表示在自家門墊下發現一張寫著「不要資料中心」的紙條，兩天後又來一張寫著「去你的」的字條。

民調專家與歷史學者表示，公眾輿論對AI觀感惡化速度之快實屬罕見；政治分析人士表示，同樣罕見的還包括AI焦慮迅速成為重要政治議題，這類議題正撼動一些原本看似無意外的連任選戰，也打亂傳統黨派對立格局。

近期一份民調顯示，只有約30%的民主黨支持者認為美國應盡可能快速推動AI創新；相較之下，共和黨支持者的比例約50%，而科技創業者則高達77%。

提出法案要求資料中心與AI公司遵守新規範的共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）說：「人們就是有種走投無路的感覺。」

民調公司Blue Rose Research發現過去一年研究的39項政治議題中，AI雖仍落後經濟、移民與外交政策等更受重視的議題，但重要性上升速度卻最快。

雖然反AI情緒能為部分選舉活動助選，但對AI企業及資料中心建設業者而言，這正形成一場嚴重危機。這些公司正砸下數以億計美元，以便期中選舉時對抗這股反彈聲浪。

然而全美各地的社區組織正持續阻擋資料中心計畫。根據追蹤此趨勢的機構Data Center Watch統計，去年至少有48個、總值約1560億美元的計畫遭地方反對力量阻止或延宕；數據機構Heatmap的資料則顯示，今年第一季有創新高的20個計畫因地方反彈而取消，另有數十個計畫正面臨類似阻力。

在華府近期一場資料中心會議上，一名企業高層直言，業界如今面對的猶如一群反對所有開發的穴居人（cave people）；另一名與會者則說，她女兒會聽到朋友抱怨資料中心。

美國總統川普近期表示，資料中心業可能需要透過一些公關力量協助。

OpenAI全球事務長黎漢（Chris Lehane）表示，一些散播最壞情境的末日論者（doomers），加上民眾對社群媒體公司長年不滿及一些負面媒體報導，共同加劇美國民眾的AI不良觀感，「如果持續不斷從恐懼角度談論AI，就會一直製造恐慌」。

黎漢表示，他們正努力尋找能源成本和兒童安全等問題的解決方案，「整個產業需更審慎地論證何以我們對國家和世界有益」。