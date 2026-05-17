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向同事吹噓「海外買春」美邊境巡邏隊長辭職

編譯周芳苑／即時報導
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美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol Chief)隊長班克斯(Mike Banks)在媒體報導他曾向同事吹噓自己在國外旅行時花錢買春六個星期後，14日宣布辭職。

一個多月前，「華盛頓觀察家報」(The Washington Examiner)引述六位據信是現任及前任邊境巡邏隊員工的匿名消息人士情報，報導班克斯在海外買春並向同事吹噓。

美國海關與邊境保護局(U.S. Customs & Border Protection，CBP)局長史考特(Rodney Scott)透過聲明表示，感謝班克斯數十年來為國家做出的貢獻，並祝賀他在邊境安全面臨最嚴峻挑戰的時期重返崗位後，第二次光榮退休。

史考特並且指出，班克斯擔任隊長期間，美國邊境從一片混亂轉變為有史以來最安全的狀態。

「福克斯新聞」(Fox News)率先報導班克斯立即辭去邊境巡邏隊職務；該媒體國會記者梅盧金(Bill Melugin)在社群媒體X平台上貼文引述班克斯的話說：「是時候了。」

梅盧金貼文中提到，班克斯說：「我覺得我已經讓邊境重回正軌。從最不安全、災難性的混亂邊境，到這個國家有史以來最安全的邊境。是時候該交棒了，前後37年，是時候該享受家庭和生活了。」

海關與邊境保護局發言人在「華盛頓觀察家報」的報導中表示，這些指控可追溯到十幾年前，多年前已審查過。

事隔多年，海關與邊境保護局發言人透過聲明稱，這件事已經結案，又說，該單位嚴肅對待任何不當行為的相關指控、珍惜公眾的信任並將致力維護法治、承擔責任。

由於擔心移民執法問題，國會民主黨人拒絕批准國土安全部(DHS)的撥款，導致邊境巡邏隊、以及移民暨海關執法局(ICE)的執法行動引發爭議，而且最終導致國土安全部2月到4月下旬部分停擺，後來達成結束停擺的協議，但該協議並未包括對移民暨海關執法局、以及海關與邊境保護局撥款。

邊境 CBP

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