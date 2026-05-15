最高院：墮胎權訴訟期間 婦女允郵購墮胎藥

女性生育自主權支持者手舉美服培酮在聯邦最高法院前示威，抗議聯邦法院禁止透過郵寄方式取得美服培酮。(美聯社)

最高法院14日裁定，墮胎 權訴訟期間，婦女可以繼續在藥局或透過郵購方式取得墮胎藥丸美服培酮(mifepristone)，不必親自看醫生才得取得藥品。美聯社分析，隨著官司進行，加上還有一起案件可能上訴到最高法院，婦女取得墮胎藥丸的現行管道，到明年可能都不會中斷。

美服培酮製造商向最高法院提出緊急動議獲得大法官 批准。聯邦上訴法院先前裁定，婦女必須親自看醫生才能取得墮胎藥丸，同時下令禁止透過郵寄方式取得美服培酮。裁決出爐後藥商向最高法院提出上訴。

食品及藥物管理局(FDA )2000年首次核准美服培酮做為墮胎藥丸，2021年起不再要求婦女必須親自看診才能取得墮胎藥丸。

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)對於允許婦女在訴訟期間持續可以透過郵寄方式獲得墮胎藥丸表示反對。

湯瑪斯指出，藥商「丹科實驗室」(Danco Laboratories)以及GenBioPro無權要求法院採取行動，來幫忙保護「他們犯罪企業的營利損失」。

報導指出，反墮胎團體對於川普政府感到失望，呼籲FDA加快審查腳步，以便對美服培酮訂定限制，例如禁止遠距醫療(Telehealth)平台為婦女開立美服培酮處方。共和黨政府則說，這些努力需要時間才能所有結果。

FDA局長馬卡里(Marty Makary)受到包括反墮胎人士在內的川普政治盟友長達數月的批評之後，本周稍早請辭獲准。「蘇珊安東尼反墮胎美國」(Susan B. Anthony Pro-Life America)等反墮胎團體，過去這段期間紛紛呼籲川普開除馬卡里，理由是美服培酮審查進度緩慢。

最高法院2022年推翻重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，目前正在審理案件源於路易斯安納州提告要求FDA限縮美服培酮的處方開立規定。

根據2023年資料，全美三分之二墮胎是透過墮胎藥丸。