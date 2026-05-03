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郵寄墮胎藥處方簽 上訴法院設限

編譯尤寶琪／綜合報導
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美服培酮處方，遭到聯邦上訴法院設限，禁止再用郵件方式取得處方，勢必要告到聯邦最高...
美服培酮處方，遭到聯邦上訴法院設限，禁止再用郵件方式取得處方，勢必要告到聯邦最高法院。(美聯社)

美國婦女墮胎最常用也是最容易的方式，就是透過郵件取得美服培酮(mifepristone)處方簽。然而聯邦上訴法院已經對這條捷徑設下限制。

位於紐奧良，由三名法官組成的第五巡迴上訴法院合議庭在5月1日一致裁定，墮胎藥只能透過診所當面簽發，推翻了聯邦食品暨藥物管理局(FDA)先前的相關規定。

這項裁決很可能還會上訴到聯邦最高法院；這是自最高法院在2022年推翻高保障墮胎權益的1973年重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，並允許各州執行墮胎禁令以來，美國墮胎政策遭受的最大衝擊。

在裁決中，由川普總統任命的法官鄧肯(Kyle Duncan)認同路易斯安納州所提出的觀點；路易斯安納州認為，允許郵寄墮胎藥會讓該州禁止在任何妊娠階段的墮胎禁令形同虛設。

裁決書指出：「FDA的行動促成的每一次墮胎，都抵銷了路易斯安那州對藥物的禁止，破壞該州『每個未出生的孩子從受孕的那一刻起就是人，因此都是法律意義上的人』的政策。」

美服培酮在2000年獲得FDA批准，是一種安全且有效的終止早期妊娠藥物，通常會與另一種藥物米索前列醇(misoprostol)合併使用。

調查發現，美國大多數墮胎手術是透過藥物進行，全國約有四分之一的墮胎手術是透過遠距醫療開立的處方。

根據2025年一項針對墮胎服務提供者的調查估計，在墮胎被禁止的州，透過遠距醫療方式墮胎的女性人數，多於前往其他州墮胎的女性人數。

一些民主黨執政的州則是制定了法律，來保護透過遠距醫療，為墮胎被禁止地區的患者，開立處方的醫療服務提供者。也正是因為遠距醫療的普及，墮胎反對者才開始瞄準墮胎藥作為立法和訴訟的目標。

法官長期以來，都尊重FDA對藥物安全性和適當監管的判斷，因此少見聯邦法院推翻FDA科學法的做法；目前尚不清楚該裁決將以何種速度或何種程度，影響該藥物在全國範圍內的郵寄。

川普 墮胎 FDA

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