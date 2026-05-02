翻譯逾千首杜甫詩集結出版6巨帙 唐獎漢學獎得主宇文所安辭世

唐獎漢學獎得主之一宇文所安（Stephen Owen），其對中國古典詩文的理解廣泛而精湛，唐詩之研究與翻譯尤足稱道。（唐獎基金會提供）

唐獎基金會證實，唐獎第3屆漢學獎得主、哈佛大學 教授宇文所安（Stephen Owen）於美國時間5月1日辭世，享壽81歲。宇文所安為唐詩研究權威，獨自完成千首杜甫詩的譯注。2018年抵台受領唐獎並造訪台師大等校，台下學子座無虛席，被譽為近年海外漢學界最重量級的學者，其著作更曾登上過指考國文科試題。

宇文所安於美國時間5月1日在麻薩諸塞州劍橋辭世，唐獎基金會表達哀悼與不捨，敬佩其對世界文明的貢獻，以頒發漢學獎給他為榮。

宇文所安著作等身，逾30本專門著作，研究遍及初、盛、中、晚唐詩，曾一人完成上千首杜甫詩翻譯，出版6冊杜甫詩，是杜詩第一次完整外譯，廣為學界所用。其中文姓氏「宇文」源自北魏鮮卑姓氏，「所安」則取自論語「觀其所由，察其所安」，他曾表示，相較於音譯姓名，更喜歡「半漢半胡」的名字。

宇文所安畢業自耶魯大學 東亞系，他曾在受訪時談到，14歲時始接觸中文詩，高中時學生讀拉丁語、希臘語，但沒有人會想到讀中國古典文籍。直至1960年代就讀大學，當年美國大學生的外語首選是西班牙語，中國更是尚未開放，研究中國文學者少之又少，但父母願意放手讓其嘗試。

宇文所安談到，把一件事情做好，人生就會有出路。他也告訴學生，擇己所愛就能把事情做到臻於完美，選擇父母的目標或興趣，最好的結果，可能只是平庸。

2018年宇文所安受邀抵台領獎，並造訪數間大專校院參與座談、演講，台下學子座無虛席。曾有學者詢問，如何在翻譯詩中保存原文音節與原意，他則表示，詩要「不失味」就是不翻譯，翻譯必有遺落，但總比原地踏步好。他也指出，日本等國都研究唐詩，也嘗試用自己的語言閱讀、朗誦，讀起來都有其美感，建議體驗詩的美，不需要侷限於語言和文化。