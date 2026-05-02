開法拉利還領糧食券？農部「打詐」年減420萬人

2025年11月華盛頓特區的國家廣場上，一塊展示牌以美國國會大廈為背景，寫著逾4100萬人獲得SNAP福利。農業部長羅林斯則揭露糧食券欺詐現況。(路透)

農業部 數據顯示，川普 總統二度執政第一年，參加俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)的人數減少420萬人。在全國各地不斷呈報糧食券濫用情況的同時，川普政府持續加強打擊糧食券詐欺行徑，更多州開始實施新的SNAP工作要求。

糧食券的漏洞究竟有多大？農業部長羅林斯(Brooke Rollins)在社媒平台X和福斯新聞節目中揭露實況，並稱政府正在嚴厲打擊糧食券欺詐行為，設法堵住那些讓開著法拉利、藍寶堅尼 (Lamborghini)豪車車主也能領取福利的漏洞。

羅林斯4月28日在X平台寫道，「光是一個州，就有1萬4000名領取糧食券福利的人開豪車。」羅林斯4月30日在福斯新聞「殷格拉漢觀點」(The Ingraham Angle)節目中直言，她上任後，對於「糧食券的腐敗程度，深感震驚」。

她說，在分析各州同意提供的數據後，「我們發現有50萬人非法領取多種福利，有24萬4000名受益者其實已經死亡。而這還只是共和黨執政的紅州情況。」「去年，我們逮捕了895名非法使用糧食券的人，現在我們正在討論這些錢的去向。」

羅林斯警告詐欺者，指農業部正在努力堵住「廣泛分類資格」(Broad-Based Categorical Eligibility)政策漏洞，不再讓那些有能力買數十萬元豪車的富裕人士符合領取SNAP福利資格，「這個漏洞快要可以堵住了。」

SNAP是聯邦最大型反飢餓計畫，平均每八名美國人就有一人領取糧食券福利；它也一直是保守派推動改革的目標。

參加糧食券的人數減少420萬人，發生在「又大又美法」(OBBBA)於2025年7月通過之後。該法案對18至64歲的成年人引入了更嚴格的工作要求。僅在2025年10月至11月期間，就有超過100萬名參與者失去福利。

雖然政府表示，這些減少多半是由於詐欺行為下降以及經濟好轉所致，但分析人士指出，這一下降與更嚴格的資格規定同時出現。

預算與政策優先中心(CBPP)發現，糧食券的參與人數在每個州都減少，其中有36個州的降幅達到或超過5%。