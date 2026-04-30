我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Google亞馬遜宣告大受歡迎的自研AI晶片「整櫃開賣」

NBA／里夫斯歸隊難救湖人 火箭系列賽輸3追2史上第16隊

難防堵 美墨邊境街頭可見價廉中國品牌汽車 由墨西哥購買駛入

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州艾爾帕索街頭現在已可看到從墨西哥華雷斯城駛入的中國品牌汽車。圖為邊界等著通關...
德州艾爾帕索街頭現在已可看到從墨西哥華雷斯城駛入的中國品牌汽車。圖為邊界等著通關進入艾爾巴索的車流。(美聯社)

華爾街日報28日報導，儘管美國全力防堵，如今德州艾爾帕索(El Paso)街頭已可看到中國品牌汽車。墨西哥經銷商販售美國消費者無法購買的最新款中國汽車，而美國民眾對於購買中國車則逐漸抱持開放態度。聯邦法規允許墨西哥公民以及擁有雙重國籍者開車進入美國，即使車輛不符合美國相關標準也一樣。這讓住在美墨邊境地區的美國民眾，親眼目睹中國競爭對手的實力。

距離美墨邊境僅約五哩的墨西哥華雷斯城(Ciudad Juarez)，中國品牌吉利(Geely)經銷商展示全電動小型車EX2，售價2萬美元起跳。比亞迪(BYD)經銷商則把一輛大型油電混合動力皮卡停在充電樁旁。長城汽車(Great Wall Motor)展示燃油休旅車，其中一款的廣告標語是「更像坦克車」。

吉利經銷商銷售員赫南德茲(Luis Hernandez)說，從福特(Ford)、雪佛蘭(Chevrolet)手中挖走不少老客戶，這些消費者被中國車的親民價格與技術先進所吸引。

他說，最近一個墨西哥家庭買了兩輛吉利帝豪(Emgrand)轎車，供兩個女兒通勤到艾爾帕索上大學。帝豪轎車起售價格約1萬7000元。

赫南德茲表示，如果中國車允許在美銷售，將摧毀美國汽車市場。

美國對於中國進口汽車徵收天價關稅，礙於法規限制，在墨西哥購買的中國車幾乎不可能在美國註冊。除了開徵關稅，美國政府還禁止新車使用與中國有關的軟體。

21歲的艾拉薩(Dario Araiza)每周開著比亞迪宋Pro(Song Pro)插電式混合動力休旅車，從華雷斯城跨越邊境到艾爾帕索上學。艾拉薩去年在比亞迪經銷商以3萬1500元買下這輛車。

他說，沒有其他汽車製造商能在這個價位提供價值相近的產品，「如今要價3萬5000元的那些車子，還不如我以前開的車」。

卡薩汽車集團(Casa Automotive Group)執行長羅溫菲德(Ronnie Lowenfield)說，現在美國新車平均價格5萬元，某些對中國車感到好奇的美國消費者則提到「負擔能力」(affordability)。他說，美國本土汽車製造商應把這點視為警訊。

羅溫菲德表示，當製造商對負擔能力不感興趣，生產高價位車輛雖能創造短期財務利益，但是「我認為這是一種緩慢死亡」。

比亞迪 德州 華爾街

上一則

假冒美國研究員竊國防機密 中國工程師在逃 FBI發布通緝令

下一則

眾院聽證會 國防部長揭露伊戰已耗250億元 民主黨轟代價高

延伸閱讀

美國網紅體驗中國汽車 讚技術先進、價格低廉「不敢相信美禁售」

美國網紅體驗中國汽車 讚技術先進、價格低廉「不敢相信美禁售」
盧特尼克：不會讓比亞迪進入美國市場

盧特尼克：不會讓比亞迪進入美國市場
比亞迪申請加入歐洲汽車製造商協會 目標成為首個中國車企成員

比亞迪申請加入歐洲汽車製造商協會 目標成為首個中國車企成員

福特CEO：中國電動車是標竿…特斯拉不再領先

福特CEO：中國電動車是標竿…特斯拉不再領先

熱門新聞

國土安全部29歲副助理部長茱莉亞·瓦瓦羅。(取自LinkedIn@Julia Varvaro)

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

2026-04-23 09:30
北京的美國大使館外，簽證申請人在排隊。（美聯社檔案照）

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

2026-04-28 11:21
25日在華府白宮記者協會年度晚宴期間，一名槍手開火，與會者倉皇撤離。（路透）

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

2026-04-28 11:31
國防部長赫塞斯和妻子珍妮佛。（美聯社）

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

2026-04-28 14:41
鄧貴興知道口味是一座城市的語言，而法拉盛擁有自己的語系。(特約記者許振輝／攝影)

油鍋與40年的火候：鄧貴興用粵菜築起法拉盛地標

2026-04-22 12:12
美國總統川普（右）和梅蘭妮亞（左）。（美聯社）

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

2026-04-27 15:02

超人氣

更多 >
華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚
皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發
唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長
40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了
雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車

雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車