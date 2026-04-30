難防堵 美墨邊境街頭可見價廉中國品牌汽車 由墨西哥購買駛入

德州艾爾帕索街頭現在已可看到從墨西哥華雷斯城駛入的中國品牌汽車。圖為邊界等著通關進入艾爾巴索的車流。(美聯社)

華爾街 日報28日報導，儘管美國全力防堵，如今德州 艾爾帕索(El Paso)街頭已可看到中國品牌汽車。墨西哥經銷商販售美國消費者無法購買的最新款中國汽車，而美國民眾對於購買中國車則逐漸抱持開放態度。聯邦法規允許墨西哥公民以及擁有雙重國籍者開車進入美國，即使車輛不符合美國相關標準也一樣。這讓住在美墨邊境地區的美國民眾，親眼目睹中國競爭對手的實力。

距離美墨邊境僅約五哩的墨西哥華雷斯城(Ciudad Juarez)，中國品牌吉利(Geely)經銷商展示全電動小型車EX2，售價2萬美元起跳。比亞迪 (BYD)經銷商則把一輛大型油電混合動力皮卡停在充電樁旁。長城汽車(Great Wall Motor)展示燃油休旅車，其中一款的廣告標語是「更像坦克車」。

吉利經銷商銷售員赫南德茲(Luis Hernandez)說，從福特(Ford)、雪佛蘭(Chevrolet)手中挖走不少老客戶，這些消費者被中國車的親民價格與技術先進所吸引。

他說，最近一個墨西哥家庭買了兩輛吉利帝豪(Emgrand)轎車，供兩個女兒通勤到艾爾帕索上大學。帝豪轎車起售價格約1萬7000元。

赫南德茲表示，如果中國車允許在美銷售，將摧毀美國汽車市場。

美國對於中國進口汽車徵收天價關稅，礙於法規限制，在墨西哥購買的中國車幾乎不可能在美國註冊。除了開徵關稅，美國政府還禁止新車使用與中國有關的軟體。

21歲的艾拉薩(Dario Araiza)每周開著比亞迪宋Pro(Song Pro)插電式混合動力休旅車，從華雷斯城跨越邊境到艾爾帕索上學。艾拉薩去年在比亞迪經銷商以3萬1500元買下這輛車。

他說，沒有其他汽車製造商能在這個價位提供價值相近的產品，「如今要價3萬5000元的那些車子，還不如我以前開的車」。

卡薩汽車集團(Casa Automotive Group)執行長羅溫菲德(Ronnie Lowenfield)說，現在美國新車平均價格5萬元，某些對中國車感到好奇的美國消費者則提到「負擔能力」(affordability)。他說，美國本土汽車製造商應把這點視為警訊。

羅溫菲德表示，當製造商對負擔能力不感興趣，生產高價位車輛雖能創造短期財務利益，但是「我認為這是一種緩慢死亡」。