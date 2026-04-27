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2024-2025年 佛州一進口倉庫近30隻樹懶死於疾病和低溫

編譯彭馨儀／綜合報導
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樹懶調節體溫的能力不如其他哺乳動物，它們最適合的體溫範圍是華氏68至85度。20...
樹懶調節體溫的能力不如其他哺乳動物，它們最適合的體溫範圍是華氏68至85度。2024年12月一批進口到佛州的樹懶，疑似因為氣溫驟降而被凍死。(路透)

佛州野生動物管理部門報告指出，2024年及2025年，佛州一家動物進口倉庫近30隻樹懶死因是疾病和低溫。

美聯社報導，佛州魚類與野生動物保育廳(Florida Fish and Wildlife Conservation Commission，FWC)去年8月檢查報告顯示，2024年12月，奧蘭多「聖地世界進口公司」(Sanctuary World Imports)的倉庫中發現21隻從蓋亞那(Guyana)進口的樹懶死亡。當時，倉庫溫度降至華氏40至55度。

農業部(USDA)動植物健康檢驗署(Animal and Plant Health Inspection Service)指出，樹懶調節體溫的能力不如其他哺乳動物，它們最適合的體溫範圍是華氏68至85度。

報告中列出聖地世界進口許可證持有人彼得班德雷(Peter Bandre)表示，這些動物死於他所謂的「冷暈」(cold stun)。他說，當時建築物沒有自來水也沒有電力，根本沒做好接收動物的準備，但要取消貨運已經來不及了。他們購買了電暖器，但因跳電而關機，導致樹懶在沒有暖氣的情況下獨自度過至少一個晚上。

後來他又從秘魯訂購10隻樹懶，於2025年2月運抵。其中兩隻到貨時已經死亡。其餘的樹懶看起來非常消瘦，死於報告中所說的「健康狀況不佳」。根據州政府的報告，班德雷表示他計劃面試一位新的獸醫，這是他們請的第3名獸醫。

美聯社撥打8月報告中列出的「聖地世界進口」電話號碼，但班德雷沒有立即回應。

根據2026年3月後續州政府檢查報告，「聖地世界進口」總裁本傑明·阿格雷斯塔(Benjamin Agresta)表示，他已將公司更名為「樹懶世界公司」(Sloth World Inc.)，班德雷已不再與該公司有任何關聯。美聯社26日致電「樹懶世界公司」3月報告中列出的電話號碼並留言，但也未立即收到回應。

檢查人員報告稱，在3月份對導致蓋亞那樹懶死亡的倉庫進行檢查時發現，倉庫配備獨立的供暖與空調系統，溫度恆定設定在華氏82度。他們沒有發現該設施飼養的樹懶有任何問題。

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