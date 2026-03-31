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華裔夫妻竊醫療機密至中國 美國公民身分遭撤銷

特派員黃惠玲／即時報導
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華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透...
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

美國司法部(DOJ)3月31日表示，一對在俄亥俄州兒童醫院任職的華裔夫妻，因試圖竊取尖端醫療研究並轉移至中國，遭法院裁定撤銷其美國公民身分。

聯邦法官西蒙斯(James E. Simmons Jr.)裁定，周宇(Yu Zhou，以下均為音譯)與陳麗(Li Chen)夫婦，因涉及電信詐欺及共謀竊取商業機密罪，且行為屬「道德敗壞」(moral turpitude)，不符合歸化入籍所需的良好品格標準，應剝奪其已取得的公民資格。

司法部表示，在川普第二任期內，已成功推動13起撤銷公民身分案件，另有16起仍在審理中。此舉被視為其移民政策的重要一環，確保美國公民身分是一種「可取得的特權」，而非可被濫用的權利。司法部長邦迪(Pam Bondi)表示：「在對美國人民犯下嚴重罪行後仍取得公民身分，是對移民制度不可接受的濫用。」

檢方指出，現居住在加州的兩人，曾在俄亥俄州哥倫布市的全國兒童醫院(Nationwide Children's Hospital)分屬不同研究實驗室工作長達十年，期間涉嫌竊取專有醫療技術，並在中國成立生技公司，利用相關機密進行產品開發。

調查顯示，兩人獲得中國國家外國專家局資助，並利用竊取的外泌體分離技術(exosome isolation)知識產權，開發可用於診斷及治療多種疾病的試劑盒。司法部指出，陳力在創立相關企業過程中亦獲中國政府支持。

移民紀錄顯示，周宇於2005年以交流訪問學者身分入境美國，2008年再以專業工作簽證來美，2011年透過配偶陳力身分取得永久居留權。陳麗於2016年歸化為美國公民，周宇則於2017年入籍成為美國公民。

兩人於2019年因涉嫌竊取醫療商業機密遭逮捕，並透過相關技術交易獲利約150萬元。法院最終判處陳力30個月監禁及三年監督釋放，周瑜則被判33個月監禁。

本案也被視為美國近年加強打擊科技竊密與收緊移民政策的代表案例之一，亦反映國安與科研競爭議題日益受到重視。

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