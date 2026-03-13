維州老道明大學槍響 凶手被學生制伏身亡 警朝恐攻調查

維吉尼亞州老道明大學12日發生槍擊案，造成一死兩傷，聯邦調查局證實死者正是涉案槍手，目前校園緊急狀況已解除。(路透)

維吉尼亞州老道明大學(Old Dominion University，ODU)校園12 日發生槍擊案，造成一死兩傷，聯邦調查局(FBI )證實死者正是涉案槍手，目前仍在調查事件是否涉及恐怖襲擊，原因是兇嫌在2016年曾試圖為恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State)提供物質支援。

綜合媒體報導，事發於老道明大學位於諾福克(Norfolk)校區，警方接報指該校商學院大樓一間教室發生槍擊，隨即派員趕往現場。

ODU校警局長謝爾頓(Garrett Shelton)在隨後的記者會表示，警方最初收到報案指有兩人受傷，於是將傷者送到森塔拉諾福克綜合醫院(Sentara Norfolk General Hospital)搶救，其中一人傷重死亡，事後證實他就是涉嫌槍手，警方隨後又得知有第三名傷者自行前往醫院求醫。

謝爾頓未有透露槍手死因，也沒說明警方曾否開槍，只說從收到報案到證實兇嫌死亡，整個過程不足10分鐘。

FBI 局長巴特爾(Kash Patel) 則在社群媒體發文表示，槍手之所以被擊斃，是因為「一群勇敢的學生挺身而出，制伏了他」，他們的行動「無疑挽救了生命，執法部門的快速反應也功不可沒。」

巴特爾說，這起槍擊案正循恐怖主義方向調查。FBI確認槍手賈洛(Mohamed Bailor Jalloh)是前國民兵，2016年承認試圖為伊斯蘭國恐怖組織提供物質支持，被判刑11年，於2024年12月出獄。

當年為賈洛辯護的律師努巴尼(Ashraf Nubani)，拒絕對最新的槍擊案置評。

美國陸軍學員司令部(U.S. Army Cadet Command)向美聯社證實，兩名傷者是老道明大學陸軍預備軍官訓練團(ROTC)學員。ROTC是大學院校在學生的預備軍官培訓項目，學員畢業後即以少尉任官。

ODU校長亨普希爾(Brian Hemphill)在致全校師生的信中，對當局迅速的應變表示感謝，並向所有受影響的人致以慰問。

維州州長史潘柏格(Abigail Spanberger)說正密切關注事態發展，州政府已調動資源幫助老道明大學。