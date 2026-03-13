維州老道明大學槍響 凶手被學生制伏身亡 警朝恐攻調查

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
維吉尼亞州老道明大學12日發生槍擊案，造成一死兩傷，聯邦調查局證實死者正是涉案槍手，目前校園緊急狀況已解除。(路透)
維吉尼亞州老道明大學(Old Dominion University，ODU)校園12 日發生槍擊案，造成一死兩傷，聯邦調查局(FBI)證實死者正是涉案槍手，目前仍在調查事件是否涉及恐怖襲擊，原因是兇嫌在2016年曾試圖為恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State)提供物質支援。

綜合媒體報導，事發於老道明大學位於諾福克(Norfolk)校區，警方接報指該校商學院大樓一間教室發生槍擊，隨即派員趕往現場。

ODU校警局長謝爾頓(Garrett Shelton)在隨後的記者會表示，警方最初收到報案指有兩人受傷，於是將傷者送到森塔拉諾福克綜合醫院(Sentara Norfolk General Hospital)搶救，其中一人傷重死亡，事後證實他就是涉嫌槍手，警方隨後又得知有第三名傷者自行前往醫院求醫。

謝爾頓未有透露槍手死因，也沒說明警方曾否開槍，只說從收到報案到證實兇嫌死亡，整個過程不足10分鐘。

FBI 局長巴特爾(Kash Patel) 則在社群媒體發文表示，槍手之所以被擊斃，是因為「一群勇敢的學生挺身而出，制伏了他」，他們的行動「無疑挽救了生命，執法部門的快速反應也功不可沒。」

巴特爾說，這起槍擊案正循恐怖主義方向調查。FBI確認槍手賈洛(Mohamed Bailor Jalloh)是前國民兵，2016年承認試圖為伊斯蘭國恐怖組織提供物質支持，被判刑11年，於2024年12月出獄。

當年為賈洛辯護的律師努巴尼(Ashraf Nubani)，拒絕對最新的槍擊案置評。

美國陸軍學員司令部(U.S. Army Cadet Command)向美聯社證實，兩名傷者是老道明大學陸軍預備軍官訓練團(ROTC)學員。ROTC是大學院校在學生的預備軍官培訓項目，學員畢業後即以少尉任官。

ODU校長亨普希爾(Brian Hemphill)在致全校師生的信中，對當局迅速的應變表示感謝，並向所有受影響的人致以慰問。

維州州長史潘柏格(Abigail Spanberger)說正密切關注事態發展，州政府已調動資源幫助老道明大學。

FBI

維州老道明大學槍擊2死2傷 FBI：以恐怖主義行為方向偵辦

密州猶太會堂遭車衝撞 嫌犯身亡 車內疑大量爆裂物

卡車炸彈客衝撞猶太會堂 密西根州驚傳槍聲 嫌身亡

疑灌酒虐死 北亞利桑納大學兄弟會霸凌新生 3學生領袖被捕

紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

2026-03-07 19:01
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
加拿大取消血緣公民僅限第一代的規定，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大。示意圖（路透）

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

2026-03-12 11:12
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

2026-03-06 11:40
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

2026-03-07 17:01

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

