好市多會員集體訴訟 要求退還因關稅漲價款項

編譯周芳苑／綜合報導
伊利諾伊州一名男子11日代表全美好市多會員於11日向聯邦法院提出集體訴訟，要求好市多為因應對等關稅而超收的款項退還給顧客。(美聯社)
川普政府課徵所謂的「對等關稅」上個月遭聯邦最高法院裁定違法後，伊利諾伊州男子斯托科夫(Matthew Stockov)代表全美好市多(Costco)會員於11日向聯邦法院提出集體訴訟，要求好市多將非法關稅退還給顧客。

訴狀稱，好市多為抵消關稅成本而提高商品價格，但未承諾將關稅被裁定為非法後衍生的退稅款項還給顧客；顧客並非登記進口商，無法直接獲得政府退款，真正受害者沒有直接的補救途徑。要求好市多將關稅漲價部分連本帶息退給顧客。

好市多執行長維克里斯(Ron Vachris)上周在財報電話會議上說， 該公司如果獲關稅退款，將以降低價格、提供更優質產品等最佳方式回饋給會員。以往官司勝訴中也曾採取類似作法。

最高法院裁定，川普政府依「國際緊急經濟權力法」(International Economic Emergency Powers Act)課徵關稅違法，但對於政府是否須退還這些關稅收入未明確指示；國際貿易法院(Court of International Trade)隨後稱，政府須退還徵收的約1660億元關稅收入，但未明指該如何以及何時退還。

民主黨參議員上個月呼籲政府制定計劃，退款給消費者和小企業。

最高法院裁決後，聯邦快遞 (FedEx)、優比速 (UPS) 和全球最大眼鏡製造商依視路羅薩奧蒂卡(EssilorLuxottica)等多家公司近期也面臨消費者訴訟。

好市多去年加入數百家企業起訴聯邦政府，要求一旦最高法院裁定關稅非法，政府應退還關稅收入；在那以後，向國際貿易法院提起的類似案件激增至2000多起。

然而，好市多和其他大型零售商曾表示，並未將所有關稅成本轉嫁給消費者。多數零售商以各式策略抵消額外成本，諸如與供應商重談合約、自行承擔部分成本等，而且有些商品漲價未必是受關稅影響，消費者退款計算變得複雜。

另一方面，民主黨籍新墨西哥州聯邦參議員海恩瑞希(Martin Heinrich) 12日提出一項法案，旨在為受到「對等關稅」影響的個人和家庭設立新的退稅政策。

根據海恩瑞希的提案，年收入為達18萬元的四口之家共同申報，每年可獲得最高2400元的退稅。

好市多 聯邦政府 關稅

戰爭陰影下 航空業將迎今春旅遊高峰 估逾1.7億人搭機

維州老道明大學槍響 凶手被學生制伏身亡 警朝恐攻調查

