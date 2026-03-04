加州法令禁學校通知家長孩子跨性別 最高院擋下

聯邦最高法院2日暫時擋下加州禁止學校通知家長其子女是跨性別的法令。(美聯社)

聯邦最高法院2日暫時擋下加州 禁止學校通知家長其子女是跨性別的法令。

美聯社報導，加州的天主教家長主張，加州法令導致學校誤導孩子，在家長反對下祕密地協助轉換性別。

代理家長的保守派法律事務所「托馬斯．莫爾協會」(Thomas More Society)表示，這是一代人以來最重要的家長權利裁決。高法裁決是回應緊急上訴，不是最終裁決。

最高法院多數保守派法官支持家長，認為「主張宗教自由的家長對性和性別有宗教信仰，他們有宗教義務依照信仰撫養子女。加州政策違背這些信仰，妨礙宗教自由的行使。」

但三名自由派大法官 公開表示反對，認為此案仍在下級法院審理，現在沒有必要介入。

大法官卡根(Elena Kagan)說，「本法院有義務避免草率地推翻一個主權州的政策。而今天，法院卻推翻一個州的政策。」

加州州長紐森(Gavin Newsom)的辦公室則辯稱，學生有權保護他們表達性別的隱私，尤其是在他們擔心被家人拒絕的情況下。

紐森的發言人瑪麗莎·薩爾迪瓦(Marissa Saldivar)表示，學校政策和州法令是要平衡家長的權利，教師應該專注於教學，而不是被要求充當性別警察。裁決損害學生的隱私權，也剝奪他們在安全、獲支持的課堂環境中學習的權利，讓學生無法免受性別認同的歧視。

川普政府在年初裁定，加州政策侵犯家長取得子女教育紀錄的權利。

而在其他案件中，最高法院也一直關注跨性別學生的學校政策。

去年12月，最高法院駁回威斯康辛州另一起類似案件的審理，但包括艾里托(Samuel Alito)等三名保守派大法官表示應該審理此案。

大法官一直在權衡是否受理來自麻州和佛州的類似案件，兩州的家長聲稱學校在未告知家長的情況下協助孩子進行性別轉換。

幾個月前，最高法院才裁決維持各州禁止為未成年人提供與性別認同相關的醫療禁令。