快訊

曼達尼推西皇后區開發 川普「有興趣」 皇后區民代審慎樂觀

紐約生存手冊╱紐約州中低收家庭 可省數百元能源費

空襲伊朗成美國新武器驗證場 新型PrSM首度實戰…特色曝光

記者張鈺琪／即時報導
美國此次對伊朗發動的軍事行動，也成為美國新武器的驗證場。圖為海馬士系統發射PrSM導彈畫面。（取材自美國中央司令部）
美國與以色列日前對伊朗發動聯合空襲。綜合美國媒體報導，美軍在此次行動中除動用黑色塗裝的「戰斧」巡弋飛彈外，也投入「盧卡斯」（LUCAS）自殺式無人機，並在公開影像中出現新一代「精準打擊飛彈」（PrSM）的發射畫面。

美國《軍事時報》3月1日引述美軍中央司令部官員表示，「盧卡斯」自殺式無人機已在行動中實際投入使用，攻擊目標包括伊朗伊斯蘭革命衛隊的指揮管制設施、防空飛彈陣地、無人機發射場與軍用機場。該型無人機以低成本、可大量部署為主要設計特性，被視為近年消耗型無人作戰模式的一環。

「盧卡斯」被外界認為其設計概念與Shahed-136相近。該型無人機最初作為靶機使用，後轉為攻擊用途。公開資料顯示，其射程約500英里，可搭載高爆戰鬥部，單價約3.5萬美元。相較部分高價精準彈藥，屬成本較低的作戰載具。目前該型無人機配屬中央司令部新成立的「蠍子打擊」特遣隊，負責無人機相關任務。

至於PrSM，美軍中央司令部同日於社群媒體發布「史詩憤怒」行動前24小時影像，其中包含M142「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統發射飛彈的畫面。國防專欄作家貝德瓦（Colby Badhwar）指出，照片中飛彈尾翼形狀與配置不同於傳統「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），外型特徵與PrSM相符。《動力・戰區》與《防務博客》等軍事網站亦分析認為，相關影像顯示PrSM可能已投入實戰。不過，美國軍方尚未證實具體發射時間與地點。

PrSM為ATACMS的接替型號，射程已突破500公里，顯著高於ATACMS約300公里的上限。由於彈體尺寸縮小，單一發射艙可裝填兩枚飛彈，使「海馬斯」與M270多管火箭系統的攜彈量提升。相較亞音速巡弋飛彈，彈道飛彈在終端俯衝階段具備高速特性，攔截難度較高，也較適合打擊地下或加固設施。

