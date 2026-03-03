川普激勵士氣 頒最高榮譽勳章給3軍人家屬

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
二戰期間成為戰俘的士官長埃德蒙茲之子克利斯．埃德蒙茲，代表父親接受榮譽勳章。(美聯社)
二戰期間成為戰俘的士官長埃德蒙茲之子克利斯．埃德蒙茲，代表父親接受榮譽勳章。(美聯社)

川普總統2日給三名分別參加過二戰、越戰及阿富汗戰爭老兵，頒發國家最高軍事榮譽「榮譽勳章」(Medal of Honor)，表彰他們非凡勇氣、捨己救人的精神。在目前美軍攻擊伊朗的背景下，此舉明顯是激勵士氣。

美聯社報導，這三名老兵分別是二戰時期的埃德蒙茲(Roderick Edmonds)、越戰時期的理查森(Terry P. Richardson)、及阿富汗戰爭老兵奧利斯(Michael Ollis)。

榮譽勳章是總統以國會的名義頒發，表彰那些超越職責、冒著生命危險的戰鬥人員。

川普在白宮東廳的頒綬勳章儀式上表示，「沒有什麼其他儀式比這個更重要」，又說「勇敢令人驚嘆，如果未曾經受考驗，則永遠無法真正了解誰勇敢，誰不勇敢」。

埃德蒙茲二戰期間是士官長，1945年初是美國戰俘的最高級別士官。1945年1月26日，德軍宣布「只有猶太裔美國戰俘須出列點名，否則將被處決」。

埃德蒙茲認定這種隔離，將導致200名猶太裔美俘遭受酷刑或死亡，因此要求全部1200名美俘參加點名。儘管納粹指揮官威脅向他開槍，但埃德蒙茲堅持立場。

白宮表示，埃德蒙茲不顧個人安危，英勇帶領這些戰俘展開不懈抵抗，迫使德軍留下了1200名美國戰俘。川普向代領的埃德蒙茲兒子說，「真是太不可思議了」。

理查森越戰期間是排長，負責偵查任務。1968年9月14日在營救三名受傷戰友時遭到北越軍隊的猛烈火力攻擊，在敵軍陣地堅守7個多小時，直至美軍援兵趕至及敵人撤退。

白宮表彰他英勇無私的行動，挽救了85名戰友的生命。

理查森是唯一親自領受勳章者，他的部分戰友亦有出席儀式。

奧利斯在阿富汗戰爭時， 2013年8月28日敵方武裝分子襲擊美軍基地，期間敵方擊傷了聯軍軍官切爾皮卡(Karol Cierpica)。奧利斯挺身而出，擋在襲擊者與受傷的切爾皮卡之間，並開槍擊中施襲者，對方在倒下時引爆自殺炸彈背心，奧利斯捨己救人壯烈犧牲，年僅23歲。

奧利斯的父母代為領受勳章，波蘭裔切爾皮卡亦有出席。

