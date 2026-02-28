社安制度改革3月7日上路 線上服務成主軸

社會安全管理局位於馬里蘭州的總部。該局從本月7日起將進行大改革，裁撤大量地方辦事處，改以網路提供線上服務。(歐新社) 歐洲新聞圖片社

社會安全管理局(Social Security Administration)展開大改革，徹底改變服務方式。

國會山莊報(The Hill)報導，社安局將不再依賴地方辦事處，而是轉以集中形式，透過全國性網路來處理預約、福利諮詢及其他問題，過渡工作將於3月7日開始。

社安局發言人強調，該部門「正在利用科技來改善客戶體驗，並為員工提供所需的工具，以便更好地服務美國人民」。發言人又說，「這個內部改革在今年分階段施行，客戶是不會注意到任何其他變化」。

儘管社安局保證過渡將平穩有序展開，但仍有人對此表示懷疑。其中有些人最擔心的是，社安局員工可能遠在千里之外，難以解答以前由地方辦事處處理不同州份的特定問題。

但社安局堅稱，客戶服務模式的改變不會對受益人產生不利影響，「在全國仍有1200多個辦事處為公眾提供面對面服務」，仍然可以解決問題。

該部門改變客戶服務形式，以集中模式來處理，在於2025年部門遭大幅裁員後，展開大規模改革而實施。

富商馬斯克 在川普重返白宮 後領導政府效率部(DOGE)，精簡各個聯邦機構，光是社安局就至少有7000人被解雇。

田納西州立大學金融系教授比恩(Alex Beene) 認為，社安局這項改革是迫不得已，過去一年裡員工數字大幅減少，早已影響地方服務質素，因此集中人手辦事亦是無可厚非。

局長比西尼亞諾(Frank Bisignano)今年1月在一次新聞簡報會上，對於精簡人手而善用秓技的做法點讚，指出民眾現在可以24小時登入該局官網，在此之前，平均每星期有29小時沒法連結網路。

他又說，社安局的1-800熱線電話，等待時間已降至個位數，新技術使得「90%的來電」可以透過自助服務或回撥解決，而毋須找到工作人員真人來處理。

根據美聯社獲得的社安局內部評估裡，預估在2026財年，到辦事處訪客量比2025財年減少50%，即公眾到訪辦事處的次數不超過1500萬人次。