我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

加州華裔三寶爸遇小車禍 下車後遭對方冷血撞死

萬物皆漲 串流平台訂閱費用6年漲20%

編譯廖振堯／綜合報導
市場分析發現，全美消費大眾在電視、音樂、新聞和其他數位應用程式上的訂閱費用比2020年上漲了近20%。(美聯社)
市場分析發現，全美消費大眾在電視、音樂、新聞和其他數位應用程式上的訂閱費用比2020年上漲了近20%。(美聯社)

維生所必需的食品雜貨和醫療保健費用相繼上漲，為生活帶來沉重負擔，現在連獲取精神糧食的支出也愈來愈昂貴。線上利率和費率比價平台DepositAccounts.com最近一項分析顯示，美國消費大眾在電視、音樂、新聞和其他數位應用程式上的訂閱費用比2020年上漲了近20%。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，DepositAccounts.com調查了15項常見的訂閱服務，包括影音串流平台如Disney+、Hulu，音樂串流平台如Spotify、Apple Music，工具服務如Zoom Pro、Dropbox等，評估過去6年裡的月費價格變化。

分析發現漲幅最大的是Disney+及Apple TV。Disney+的無廣告方案從2020年的8.75元漲至18.99元，經通膨調整後漲幅為117%，主要是因為2025年9月無廣告方案推出捆綁Hulu和ESPN的套餐。Apple TV的標準方案也大幅上漲，從2020年的6.25元上漲到12.99元，漲幅108%。

Xbox Game Pass的終極方案(Ultimate)從18.77元漲至29.99元，漲幅為60%；紐約時報的全功能方案(Ultimate)從20.35元漲至32.50元，漲幅60%；Hulu、Microsoft 365、Netflix各有27%、14%、11%的漲幅。不過並非所有平台都漲價，如蘋果的雲端儲存服務iCloud+、Dropbox皆降價20%，Apple Music亦下降超過12%。

收視率調查機構尼爾森(Nielsen)數據指出，電視收視目前最大宗的觀看管道便是串流媒體，占約48%，超過了有線電視和傳統廣播。不過DepositAccounts一月份一項針對2000人進行的調查發現，三分之一的人表示由於費用問題，他們在過去六個月中至少取消了一項數位訂閱服務。DepositAccounts另一項分析顯示，有訂閱的用戶平均每月支付4.5項服務的費用，相當於每月84元，或每年 1008元。

DepositAccounts.com首席消費者金融分析師舒茲(Matt Schulz)指出，大家習慣了這些公司通知要漲價1元、2元，看起來似乎不多，但有些人訂閱了10到15項不同的服務，每月多花十幾元或幾十元，一年下來也是筆不小的開銷。

世報陪您半世紀

Apple Disney 紐約時報

上一則

川普盟友買下華納兄弟 旗下CNN主播群恐洗牌

延伸閱讀

Disney、Apple TV等串流平台訂閱費用 6年漲20%

Disney、Apple TV等串流平台訂閱費用 6年漲20%
提防稅務減免詐騙 5方案可直接向國稅局申請

提防稅務減免詐騙 5方案可直接向國稅局申請
ACA健保擬降保費 家庭自付額恐調高逾3.1萬

ACA健保擬降保費 家庭自付額恐調高逾3.1萬
派拉蒙為擋Netflix而再提新收購方案 華納兄弟考慮中

派拉蒙為擋Netflix而再提新收購方案 華納兄弟考慮中

熱門新聞

國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
福特號航艦從拉丁美洲轉進中東，海上巡弋時間很長，艦上官兵士氣受衝擊。(路透)

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

2026-02-21 20:30

超人氣

更多 >
芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法