芝加哥追悼民權領袖傑克遜 數千人致哀

* 拖拉類別可自訂排序
編譯彭馨儀／綜合報導
已故民權領袖傑克遜牧師的追悼會於26日在芝加哥舉行，數千民眾冒著低溫前往「彩虹推動聯盟」總部，排隊等候瞻仰遺容。(路透)
已故民權領袖傑克遜牧師的追悼會於26日在芝加哥舉行，數千民眾冒著低溫前往「彩虹推動聯盟」總部，排隊等候瞻仰遺容。(路透)

已故民權領袖傑克遜(Jesse Jackson)牧師的追悼會於26日在芝加哥舉行。目前遺體暫厝「彩虹推動聯盟」(Rainbow PUSH Coalition)總部，這是傑克遜生前於1996年創立致力於爭取社會正義的組織。

預計26日和27日將有數千人前來悼念。

傑克遜家族25日發表聲明，「老傑克遜改變美國，也改變世界，他曾與金恩博士(Martin Luther King, Jr.)並肩為所有人爭取民權，直至生命的最後一刻，他仍在為芝加哥、伊利諾州、美國乃至更廣闊地區的醫療保健、教育與和平而奮鬥。」

傑克遜於17日辭世，享壽84歲。生前好幾年他為巴金森氏症(Parkinson's disease)和罕見神經系統疾病的「進行性上眼神經核麻痺症」(Progressive Supranuclear Palsy，PSP)所苦。

傑克遜出生於1941年10月8日南卡羅來納州(S.C.)格林維爾(Greenvill)，家人計劃將於3月2日在哥倫比亞(Columbia)的南卡羅來納州議會大廈(South Carolina State House)開放遺體供公眾瞻仰，再運往華府，於3月4日舉行正式葬禮。家人之後返回芝加哥，於3月6日舉行名為「人民慶典」(The People's Celebration)的公眾追思會，並於3月7日舉行私人告別儀式。

傑克遜的子女緬懷父親的遺志，回顧傑克遜1984年與1988年角逐民主黨總統提名，以及畢生致力於推動經濟平權和增強非裔美國人的政治力量。

「出於對傑克遜牧師及其一生的尊重，請不要將政治觀點帶來追思會，」傑克遜兒子(Jesse Jackson, Jr.)說，「請帶著敬意前來。無論民主黨人、共和黨人、自由派還是保守派、右派還是左派，我們都歡迎，因為他的一生足以涵蓋美國人身分認同的方方面面。」

除了芝加哥市以外，康州、德拉瓦州、愛荷華州、伊利諾州、紐約州、賓州、密州、明州、以及南北卡羅來納州也都下令降半旗致哀。

芝加哥 南卡羅來納州 民主黨

