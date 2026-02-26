路透民調：74%支持學童強制接種疫苗 公衛署長提名人也支持

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
川普總統提名的公共衛生署長人選凱西‧米恩斯做參議院作證時表示支持兒童疫苗注射，顯示衛生部長小甘迺迪的疫苗懷疑論面臨重大挑戰。(美聯社)
川普總統提名的公共衛生署長人選凱西‧米恩斯做參議院作證時表示支持兒童疫苗注射，顯示衛生部長小甘迺迪的疫苗懷疑論面臨重大挑戰。(美聯社)

聯邦衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)不久前宣布取消強制兒童接種多種疫苗的建議，並放寬各州疫苗接種政策，但民調顯示，絕大多數國人支持注射疫苗，並主張兒童應強制接種才能就學。就連川普總統提名的公共衛生署長(Surgeon General)人選凱西‧米恩斯(Casey Means)也支持疫苗注射，顯示小甘迺迪的疫苗懷疑論面臨重大挑戰。

路透與益普索(Ipsos)合作針對全美4638名成人進行為期六天的網路民調，高達84%受訪者堅信疫苗效果，受訪者無論黨派(包括92%民主黨人和81%共和黨人)都認為麻疹、腮腺炎和德國麻疹等疫苗可以保護兒童健康，與2020年進行的民調結果幾乎沒有改變。

還有74%受訪者主張政府應該強制兒童接種疫苗才能就學，只有23%認為可以允許未接種疫苗兒童入學，對於小甘迺迪推動的反疫苗政策，約37%受訪者對他持有好感，52%則持負面看法，若以黨派劃分，72%共和黨人表示支持，僅有12%民主黨人持相同觀點。

當被問及是否同意「當前美國兒童接種太多實際上不需要的疫苗」時，55%共和黨人表示同意，44%表示不同意，至於民主黨人有高達81%表示不同意。

根據全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)統計，全國有46州與哥倫比亞特區允許因宗教等個人因素豁免接種疫苗，不過今年起「讓美國再次健康」行動(MAHA)開始在多州推動取消校園強制接種疫苗措施。

美國兒科學會傳染病委員會(American Academy of Pediatrics' Committee on Infectious Diseases)主席奧利瑞(Sean O'Leary)指出：「強制接種疫苗能夠保障校園安全，而且措施行之多年相當有效，如果取消，疫苗接種率將會下降，很不幸會讓孩子們(健康)蒙受損失。」

另外，川普提名的公共衛生署長人選米恩斯，是MAHA重要推手之一，但她25日在參議院衛生、教育、勞工暨退休金委員會作證時表示，支持麻疹疫苗和其他疾病疫苗的接種。「我支持疫苗接種。但我確實認為，每位患者、母親、家長都需要與兒科醫生討論他們正在服用的任何藥物，並做好充分的準備。」

目前，美國麻疹疫情已達到數十年來最嚴重情形。

疫苗 麻疹 民調

