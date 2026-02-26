我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理下場慘

傳北京介入 檢方撤銷3名中國學者走私生物材料控罪 3人已離境返中

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
三名持密西根大學中國訪問學者去年11月被控走私入境的生物材料，最終被證實是微小的透明蠕蟲，並無危險。司法部已撤銷告訴，三人也已離境返中。(美聯社)
三名持密西根大學中國訪問學者去年11月被控走私入境的生物材料，最終被證實是微小的透明蠕蟲，並無危險。司法部已撤銷告訴，三人也已離境返中。(美聯社)

三名持 J-1簽證以密西根大學訪問學者身分先後入境的中國科研人員，2025年11月被控走私生物材料入境，本月初法官應司法部要求撤銷三人控罪後，隨即返回中國。消息來源指出，司法部是在中國介入後突然撤銷告訴。

據美聯社報導，28歲的白許(Xu Bai，音譯)、27歲張峰帆(Fengfan Zhang，音譯)及30歲張志勇(Zhiyong Zhang，音譯)等三人於2021年9月至2024年8月之間分別持 J-1簽證先後來美，在密西根大學實驗室從事研究。

起訴書指白許及張峰帆在2024年及2025年間，多次收到從中國寄來、夾帶隱藏生物材料的包裹，收件人是密西根大學一名中國籍女研究員，已於去年11月遭國土安全調查局(HSI)底特律辦事處探員逮捕。

這些所謂生物材料最終證實是微小的透明蠕蟲，並無危險，但司法部長邦迪仍聲稱這次逮捕行動是維護國家安全的勝利，政府必須保持警惕。

案件審理期間，印第安納大學生物學者英尼斯(Roger Innes)以證人身分表示，這些蠕蟲對美國境內的任何人或生物都沒有威脅。

本案由底特律聯邦法院審理，但三人的辯護律師2月5日突然收到聯邦檢察官辦公室通知，說應司法部要求撤銷三人控罪，他們隨即返回中國。

辯護律師之一的米諾克(John Minock) 說，撤銷指控實在是個意外驚喜。他表示不了解具體細節，只聽說中國駐芝加哥總領事館介入此案。另一位律師卡薩爾(Ray Cassar)則說，他們原本正在努力達成輕罪認罪協議，但檢方卻突然撤訴。

卡薩爾表示是突然接到電話，說中國正在就這三名學者與美國談判，而且是認真的談判。他強調三人並沒有任何惡意，事實是這些蠕蟲壽命很短，在科研方面普遍被用於研究化學反應及光敏性。他相信是寄送時包裹沒有貼上正確標籤而惹禍。

底特律聯邦檢察官辦公室拒絕對本案中北京的角色或是否因中國政府介入而撤告置評。中國駐芝加哥總領館也沒有回應。

世報陪您半世紀

司法部 簽證 芝加哥

上一則

國際太空站25年來首度醫療撤離 當事人身分與近況曝光

下一則

健康出問題急撤太空站返回地球 太空人芬克承認是當事人

延伸閱讀

傳北京介入 3中國學者走私生物材料撤訴已離美

傳北京介入 3中國學者走私生物材料撤訴已離美
司法部檔案顯示「心靈大師」邱普拉跟艾普斯坦交情密切

司法部檔案顯示「心靈大師」邱普拉跟艾普斯坦交情密切
回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點
德國總理梅爾茨抵達北京 訪中期間將與習近平會面

德國總理梅爾茨抵達北京 訪中期間將與習近平會面

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡