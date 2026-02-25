我的頻道

德國總理梅爾茨抵達北京 訪中期間將與習近平會面

比爾蓋茲認了與2俄女婚外情 稱與艾普斯坦往來犯大錯

中央社／華盛頓24日電
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲基金會發言人今天在給路透的書面聲明中表示，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在基金會全員座談時談及與已故性犯罪富豪艾普斯坦的關係，表示會「為自己的行為負責」。

發言人是在回應華爾街日報（Wall Street Journal）的報導。該報先前報導，蓋茲在全體會議上就他與艾普斯坦的關係向員工道歉。

美國司法部公布的文件顯示，艾普斯坦服刑期滿後，蓋茲多次與他會面，討論如何擴大蓋茲的慈善事業。

據「華爾街日報」報導，蓋茲告訴員工，與艾普斯坦往來並讓基金會高層參與會面是一大錯誤。該報導引述了蓋茲在會議上發言的錄音內容。

據該報報導，蓋茲表示：「我為因我所犯的錯誤而被牽連的人道歉。」

華爾街日報補充說，蓋茲也承認他曾與兩名俄羅斯女性發生婚外情，後來被艾普斯坦發現，但這些關係並未涉及艾普斯坦的受害者。

根據報導，蓋茲對員工表示：「我沒有做任何非法的事，也沒有看到任何非法行為。」

司法部公布的文件還包括蓋茲與一些女性的合影，但照片中女性的臉部已被遮蔽。蓋茲先前表示，他與艾普斯坦的關係僅限慈善相關討論，並稱與他會面是個錯誤。

蓋茲基金會發言人告訴路透，蓋茲依照既定安排舉行全體員工會議，並回答了包括艾普斯坦檔案公布在內的一系列問題。

發言人表示：「在這場全體會議上，比爾坦率發言，詳細回答了多個問題，並為自己的行為負責。」

