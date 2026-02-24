美供情報 墨擊斃大毒梟「金髮男」 販毒集團報復掀暴動

我的頻道

編譯茅毅、盧思綸／綜合報導
墨西哥大毒梟歐塞奎拉在墨國突襲行動中死亡，墨西哥總統和國防部長在國家宮舉行記者會說明 時，軍人在外巡邏。(路透)
墨西哥當局22日證實，綽號「金髮男」的60歲大毒梟歐塞奎拉(Nemesio Oseguera)，在墨國維安部隊發動的突襲行動中死亡，另有八名毒梟成員也在這次行動中身亡。隨後多地發生報復性暴動，封鎖高速公路，縱火焚燒商家；官員稱這次行動及其後續事件已造成至少62人死亡；25名國民警衛隊憲兵在報復性暴力事件中喪生。

歐塞奎拉⾃2017年起多次在美國因聯邦毒品罪名被起訴，美國國務院更祭出達1500萬美元懸賞⾦的通緝令。他屢屢逃過追捕，被容是全球最難捉摸的販毒集團⾸腦之⼀。消息人士指稱，此一突襲行動由五角大廈主導。

川普總統23日也在社群媒體發文呼籲，墨西哥必須加強打擊販毒集團和毒品的力道。

墨西哥國防部22日表示，美國當局提供「輔助性情資」。美國官員透露，去年底組成的「打擊販毒集團聯合跨部門特遣部隊」(JIATF–CC)跨美國政府多個機構，旨在打擊美墨邊境販毒集團成員的網絡。

據墨西哥國防部稱，從歐塞奎拉一名情人的密友中取得其行蹤，特種部隊在樹林中發動突擊，據信歐塞奎拉在林中有小屋，雙方開火後，這名大毒梟受傷，在直升機送醫的途中死亡。

墨西哥大毒梟歐塞奎拉在墨國突襲行動中死亡。(路透)
歐塞奎拉是墨國勢力龐大的「哈里斯科新世代」集團首腦，但不像正被關押在美國監獄、渾號「矮子」的古茲曼，歐塞奎拉較低調且神祕。該集團名稱來自其根據地墨國哈里斯科州。

歐塞奎拉出⾝貧寒，早年賣酪梨維⽣，也當過警察。1994年在加州販毒被判有罪定讞，服刑近三年後被遣返。之後與⼀名幫派⾸腦⼥兒結婚，勢⼒隨之坐⼤。約2011年他⾃⽴⾨⼾，成為哈⾥斯科新世代⾸腦，也是墨國最暴⼒且勢⼒最⼤的⿊幫分⼦。

哈⾥斯科新世代從地⽅勢⼒擴⼤為跨國犯罪集團，除了製造和⾛私古柯鹼及安⾮他命，近年也將芬太尼等合成鴉⽚類藥物⼤量輸往美國，還將觸⾓伸向偷油、強迫勞動與販賣⼈⼝等犯罪活動。該集團也因勒索地⽅商家牟利與襲擊維安部隊⽽惡名昭彰。

社媒上的影片顯示支持歐塞奎拉的分子發起暴動，哈里斯科州的多條道路都可見車輛遭焚毀，陣陣濃煙直竄天際。全墨逾六個州，尤其北部及西北的多條公路遭封鎖。

墨西哥總統薛恩鮑姆呼籲民眾保持冷靜，並留意當局發布的相關資訊。

美國、加拿大及中國當局呼籲旅墨僑民注意，應就地避難、保持低調，並遵循當地政府通知。聯航等美國航空公司和加拿大航空等加國航空公司均宣布取消飛往墨國部分城市的航班。

美國以高達1500萬美元的賞⾦通緝墨西哥大毒梟歐塞奎拉。(美聯社)
墨西哥 國防部 加拿大

延伸閱讀

