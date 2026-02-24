美供情報 墨擊斃大毒梟「金髮男」 販毒集團報復掀暴動

墨西哥大毒梟歐塞奎拉在墨國突襲行動中死亡，墨西哥總統和國防部長在國家宮舉行記者會說明 時，軍人在外巡邏。(路透)

墨西哥 當局22日證實，綽號「金髮男」的60歲大毒梟歐塞奎拉(Nemesio Oseguera)，在墨國維安部隊發動的突襲行動中死亡，另有八名毒梟成員也在這次行動中身亡。隨後多地發生報復性暴動，封鎖高速公路，縱火焚燒商家；官員稱這次行動及其後續事件已造成至少62人死亡；25名國民警衛隊憲兵在報復性暴力事件中喪生。

歐塞奎拉⾃2017年起多次在美國因聯邦毒品罪名被起訴，美國國務院更祭出達1500萬美元懸賞⾦的通緝令。他屢屢逃過追捕，被容是全球最難捉摸的販毒集團⾸腦之⼀。消息人士指稱，此一突襲行動由五角大廈主導。

川普總統23日也在社群媒體發文呼籲，墨西哥必須加強打擊販毒集團和毒品的力道。

墨西哥國防部 22日表示，美國當局提供「輔助性情資」。美國官員透露，去年底組成的「打擊販毒集團聯合跨部門特遣部隊」(JIATF–CC)跨美國政府多個機構，旨在打擊美墨邊境販毒集團成員的網絡。

據墨西哥國防部稱，從歐塞奎拉一名情人的密友中取得其行蹤，特種部隊在樹林中發動突擊，據信歐塞奎拉在林中有小屋，雙方開火後，這名大毒梟受傷，在直升機送醫的途中死亡。

墨西哥大毒梟歐塞奎拉在墨國突襲行動中死亡。(路透)

歐塞奎拉是墨國勢力龐大的「哈里斯科新世代」集團首腦，但不像正被關押在美國監獄、渾號「矮子」的古茲曼，歐塞奎拉較低調且神祕。該集團名稱來自其根據地墨國哈里斯科州。

歐塞奎拉出⾝貧寒，早年賣酪梨維⽣，也當過警察。1994年在加州販毒被判有罪定讞，服刑近三年後被遣返。之後與⼀名幫派⾸腦⼥兒結婚，勢⼒隨之坐⼤。約2011年他⾃⽴⾨⼾，成為哈⾥斯科新世代⾸腦，也是墨國最暴⼒且勢⼒最⼤的⿊幫分⼦。

哈⾥斯科新世代從地⽅勢⼒擴⼤為跨國犯罪集團，除了製造和⾛私古柯鹼及安⾮他命，近年也將芬太尼等合成鴉⽚類藥物⼤量輸往美國，還將觸⾓伸向偷油、強迫勞動與販賣⼈⼝等犯罪活動。該集團也因勒索地⽅商家牟利與襲擊維安部隊⽽惡名昭彰。

社媒上的影片顯示支持歐塞奎拉的分子發起暴動，哈里斯科州的多條道路都可見車輛遭焚毀，陣陣濃煙直竄天際。全墨逾六個州，尤其北部及西北的多條公路遭封鎖。

墨西哥總統薛恩鮑姆呼籲民眾保持冷靜，並留意當局發布的相關資訊。