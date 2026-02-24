我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

周末冰風暴／東岸航班全停飛 紐約三大機場今重啟

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因為東北暴風雪侵襲，麻州波士頓的羅根國際機場航班展示版顯示23日航班全部取消或延遲。(路透)
因為東北暴風雪侵襲，麻州波士頓的羅根國際機場航班展示版顯示23日航班全部取消或延遲。(路透)

威力強大的暴風雪23日重創東岸，紐約、波士頓費城等主要機場航班幾近停擺，航空交通大亂，影響預計延續至24日，再度考驗航空公司在冬季旅遊尾聲的復原能力。

CNBC報導，從馬里蘭州一路向北至緬因州大片地區發布暴風雪警報，新澤西州部分地區與紐約長島積雪接近2呎。美國國家氣象局(National Weather Service)表示，強陣風將持續一整天，風雪交加導致能見度極低，陸空交通都面臨嚴峻挑戰。航空數據公司Cirium指出，截至美東時間下午4時10分，全美已有超過4900架次航班取消，占當日計畫航班近20%，相較平日取消率通常僅約1%。另外，近四分之一入境國際航班也遭取消。

根據航班追蹤網站FlightAware統計，周末期間當地已有數萬架次航班取消，23日再新增5600架次停飛，另有至少3萬架次航班延誤。紐約地區機場受創尤深，拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)當天逾90%航班取消，這相當於超過1000架次遭砍班。波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)逾90%航班停飛，費城國際機場(Philadelphia International Airport)與紐瓦克國際機場(Newark Liberty)則分別有超過80%航班取消。

截至目前為止，24日已有1576架次航班取消，占當日班表約7%，甘迺迪機場、拉瓜地亞機場與波士頓機場約半數出發航班取消。

美國航空(American Airlines)表示，紐約三大機場航班預計24日恢復運作，費城與華府雷根國家機場班機已重啟，包括達美航空、捷藍航空(JetBlue)、精神航空（Spirit Airlines）與聯合航空(United Airlines)等業者宣布，旅客若改期至本周稍晚搭機，可免收手續費與票價差額，部分彈性改票措施延長至3月4日，西南航空則允許旅客在兩周內改搭其他班機或候補，不另收票價差額。

航空公司通常在重大風暴來襲前預先取消航班，以避免飛機與機組員滯留異地，並利於風暴過後迅速重啟營運。今年1月襲擊東岸的冬季風暴造成大規模交通癱瘓，隨後酷寒天氣更使復原進度緩慢。美國航空由於當時復原不順，造成機組員強烈不滿，部分空服與機師滯留機場過夜，更造成與執行長伊索姆(Robert Isom)之間緊張關係升溫。該公司上月表示，上次風暴已造成約1.5億至2億元營收損失。

世報陪您半世紀

費城 波士頓 暴風雪

上一則

墨毒梟遭擊斃…觀光客直擊縱火焚車 美籲「就地避難」

下一則

周末冰風暴／近十年最猛暴雪 新州翠登市降雪逾17吋居冠

延伸閱讀

波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情

波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
烏克蘭無人機入俄 大批中國遊客滯留莫斯科機場10小時

烏克蘭無人機入俄 大批中國遊客滯留莫斯科機場10小時
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課