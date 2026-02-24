周末冰風暴／東岸航班全停飛 紐約三大機場今重啟

因為東北暴風雪侵襲，麻州波士頓的羅根國際機場航班展示版顯示23日航班全部取消或延遲。(路透)

威力強大的暴風雪 23日重創東岸，紐約、波士頓 與費城 等主要機場航班幾近停擺，航空交通大亂，影響預計延續至24日，再度考驗航空公司在冬季旅遊尾聲的復原能力。

CNBC報導，從馬里蘭州一路向北至緬因州大片地區發布暴風雪警報，新澤西州部分地區與紐約長島積雪接近2呎。美國國家氣象局(National Weather Service)表示，強陣風將持續一整天，風雪交加導致能見度極低，陸空交通都面臨嚴峻挑戰。航空數據公司Cirium指出，截至美東時間下午4時10分，全美已有超過4900架次航班取消，占當日計畫航班近20%，相較平日取消率通常僅約1%。另外，近四分之一入境國際航班也遭取消。

根據航班追蹤網站FlightAware統計，周末期間當地已有數萬架次航班取消，23日再新增5600架次停飛，另有至少3萬架次航班延誤。紐約地區機場受創尤深，拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)當天逾90%航班取消，這相當於超過1000架次遭砍班。波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)逾90%航班停飛，費城國際機場(Philadelphia International Airport)與紐瓦克國際機場(Newark Liberty)則分別有超過80%航班取消。

截至目前為止，24日已有1576架次航班取消，占當日班表約7%，甘迺迪機場、拉瓜地亞機場與波士頓機場約半數出發航班取消。

美國航空(American Airlines)表示，紐約三大機場航班預計24日恢復運作，費城與華府雷根國家機場班機已重啟，包括達美航空、捷藍航空(JetBlue)、精神航空（Spirit Airlines）與聯合航空(United Airlines)等業者宣布，旅客若改期至本周稍晚搭機，可免收手續費與票價差額，部分彈性改票措施延長至3月4日，西南航空則允許旅客在兩周內改搭其他班機或候補，不另收票價差額。

航空公司通常在重大風暴來襲前預先取消航班，以避免飛機與機組員滯留異地，並利於風暴過後迅速重啟營運。今年1月襲擊東岸的冬季風暴造成大規模交通癱瘓，隨後酷寒天氣更使復原進度緩慢。美國航空由於當時復原不順，造成機組員強烈不滿，部分空服與機師滯留機場過夜，更造成與執行長伊索姆(Robert Isom)之間緊張關係升溫。該公司上月表示，上次風暴已造成約1.5億至2億元營收損失。