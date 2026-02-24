歸化前即投票 國安部要查這類公民

國土安全部將擴大追查在完成歸化入籍之前曾經在聯邦、州、地方選舉投票的美國公民。示意圖（美聯社）

根據國土安全部 本月稍早發布的一份內部備忘錄，國土安全部根據川普總統去年3月發布旨在打擊選舉舞弊的行政命令，將擴大追查在完成歸化入籍(naturalized)之前曾經在聯邦、州、地方選舉投票 的美國公民 。

有線電視新聞網(CNN)日前報導，如果調查確認構成投票舞弊，將構成取消入籍身分(denaturalization)的理由。

查緝美國公民在入籍之前涉嫌選舉舞弊的任務，將由國土安全部轄下國土安全調查處(Homeland Security Investigations)身分與福利詐欺調查小組(Identity and Benefit Fraud Unit)掌理，具體事項包括指認、調查、阻止聯邦、州、地方選舉不法行為，確保選舉過程符合聯邦法律。

這份名為「潛在選民詐欺——撤銷入籍身分」（Potential Voter Fraud – Denaturalization）的文件，援引了一項關於選舉誠信的行政命令，並要求執法人員識別可能導致刑事指控的案件。

備忘錄寫道，國土安全調查處各地辦公室應該審查所有正在進行中以及已經結案的選舉舞弊案件，找出還沒有完成歸化入籍之前，就曾經在任何聯邦、州、地方選舉投票的美國公民。

報導指出，非公民在選舉中投票一直是川普總統與川普盟友關注焦點，共和黨國會議員正在推動法案，要求選民在投票時必須出示身為美國公民的證件。消息人士說，白宮指示國土安全部擴大調查選舉舞弊，以投票舞弊做為剝奪公民身分的罪由。

選務官員與選舉倡議人士坦承，有時候選舉名冊上確實會出現非公民，這些狀況通常屬於無心之過。

CNN報導，已經有幾州開始根據聯邦移民數據來審查選舉名冊，不過這些調查常常發生偽陽性的調查結果。

以愛達荷州為例，數據搜尋結果在選舉名冊的100多萬人當中發現疑似760名非公民，但選務官員進一步核對之後，由州政府移交聯邦機關展開刑事調查的非公民，人數僅有十幾人。