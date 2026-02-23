美東大風雪衝擊交通 近8000航班取消、1.6萬航班誤點

受到這兩天極端風暴來襲，全國8000個航班受到影響。（路透資料照）

威力強大冬季風暴來襲，根據航班追蹤查詢網站Flight Aware資料，各家航空公司取消22日及23日共計大約8000個航班，其中以進出波士頓 、紐約的班機受到最多影響，22日還有1萬6000個航班誤點。美東多州州長22日宣布進入緊急狀態，紐約市 長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布22日晚間9時起至隔日中午禁止非必要駕車出行，交通禁令適用範圍包括道路、高速公路及橋梁。

就連22日剛在米蘭冬奧拿下男子冰上曲棍球金牌的美國隊選手，結束比賽後返國計畫也被大風雪打亂。國家廣播公司(NBC)報導，某些美國隊球員原訂22日晚間飛回紐約，準備參加接下來的國家冰球聯盟(National Hockey League)賽季，但因天候因素改飛邁阿密。

航空數據分析公司Cirium指出，紐約地區的拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)、甘迺迪國際機場(JFK International Airport)22日分別有80%、60%航班取消，費城國際機場(Philadelphia International Airport)、波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)也有大約75%、70%航班取消。

波士頓市長吳弭(Michelle Wu)宣布公立學校23日停課，馬里蘭州、德拉瓦州某學區也宣布停課。

紐約市政府說，大多數地鐵仍將提供區間服務，公車則不受交通禁令影響，但路線可能根據路況而有所調整。

23日飛機航班取消的狀況將比22日更嚴重。根據Flight Aware在22日下午5時的統計，甘迺迪機場23日起飛航班已有85%取消。拉瓜地亞機場23日起飛班機有95%取消，波士頓羅根國際機場23日起飛班機也有92%取消。

達美航空(Delta Air Lines)、捷藍航空(JetBlue)、美國航空（American Airlines)、聯合航空(United Airlines)、西南航空(Southwest Airlines)等已經宣布旅遊警示(travel advisories)，為行程受到影響的旅客取消更改機票手續費。

美國鐵路公司(Amtrak)表示，受到危險天氣影響，22日、23日某些路線的列車可能取消或改期。