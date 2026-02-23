我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

美東大風雪衝擊交通 近8000航班取消、1.6萬航班誤點

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
受到這兩天極端風暴來襲，全國8000個航班受到影響。（路透資料照）
受到這兩天極端風暴來襲，全國8000個航班受到影響。（路透資料照）

威力強大冬季風暴來襲，根據航班追蹤查詢網站Flight Aware資料，各家航空公司取消22日及23日共計大約8000個航班，其中以進出波士頓、紐約的班機受到最多影響，22日還有1萬6000個航班誤點。美東多州州長22日宣布進入緊急狀態，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布22日晚間9時起至隔日中午禁止非必要駕車出行，交通禁令適用範圍包括道路、高速公路及橋梁。

就連22日剛在米蘭冬奧拿下男子冰上曲棍球金牌的美國隊選手，結束比賽後返國計畫也被大風雪打亂。國家廣播公司(NBC)報導，某些美國隊球員原訂22日晚間飛回紐約，準備參加接下來的國家冰球聯盟(National Hockey League)賽季，但因天候因素改飛邁阿密。

航空數據分析公司Cirium指出，紐約地區的拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)、甘迺迪國際機場(JFK International Airport)22日分別有80%、60%航班取消，費城國際機場(Philadelphia International Airport)、波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)也有大約75%、70%航班取消。

波士頓市長吳弭(Michelle Wu)宣布公立學校23日停課，馬里蘭州、德拉瓦州某學區也宣布停課。

紐約市政府說，大多數地鐵仍將提供區間服務，公車則不受交通禁令影響，但路線可能根據路況而有所調整。

23日飛機航班取消的狀況將比22日更嚴重。根據Flight Aware在22日下午5時的統計，甘迺迪機場23日起飛航班已有85%取消。拉瓜地亞機場23日起飛班機有95%取消，波士頓羅根國際機場23日起飛班機也有92%取消。

達美航空(Delta Air Lines)、捷藍航空(JetBlue)、美國航空（American Airlines)、聯合航空(United Airlines)、西南航空(Southwest Airlines)等已經宣布旅遊警示(travel advisories)，為行程受到影響的旅客取消更改機票手續費。

美國鐵路公司(Amtrak)表示，受到危險天氣影響，22日、23日某些路線的列車可能取消或改期。

世報陪您半世紀

波士頓 紐約市 拉瓜地亞機場

上一則

手機直連衛星通訊零死角 飛機上、大海中都能用

下一則

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

延伸閱讀

紐約長老會醫院護士 結束41天大罷工

紐約長老會醫院護士 結束41天大罷工
美東大風雪 近8000航班取消 進出波士頓、紐約最受影響

美東大風雪 近8000航班取消 進出波士頓、紐約最受影響
冬奧／美加緊張之際 冰球決賽成世仇之戰 球迷仍互尊重

冬奧／美加緊張之際 冰球決賽成世仇之戰 球迷仍互尊重
大紐約僑界新春團拜 李志強送祝福

大紐約僑界新春團拜 李志強送祝福

熱門新聞

美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋