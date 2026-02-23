太浩湖致命雪崩 6人靠iPhone衛星定位獲救

加州太浩湖以北發生致命雪崩，造成9死，但有6人靠手機衛星定位服務獲救。(美聯社)

太浩湖(Lake Tahoe)地區17日發生加州 史上最致命的雪崩，造成九人死亡，其餘六人在嚴酷的冬季條件下經過數小時的救援後被找到並獲救；儘管當時他們的手機已收不到訊號，但iPhone 的「SOS緊急服務」(Emergency SOS)衛星定位功能發揮關鍵作用。

新聞周刊(Newsweek)報導，蘋果從iPhone 14系列推出了「透過衛星傳送的SOS緊急服務」，iOS 16.1或更高版本作業系統支援此功能，專為行動網路無法收訊的偏遠地區所設計，讓用戶在傳統網路失效時，能直接發送訊息給緊急服務單位。

內華達郡警長穆恩(Shannan Moon)描述了這場雪崩的威力，表示：「二級雪崩就能掩埋一個人，三級則能掩埋一棟房子，而這次的規模正介於兩者之間。」在太浩湖的救援行動中，受困民眾與救援人員之間靠此功能溝通是救援成功的關鍵，救援人員最終在雪崩發生約11小時後找到了六名山友。

蘋果建議用戶在偏遠地區時，即使手機顯示沒有服務，也應先嘗試撥打當地的緊急服務電話。若無法接通，iPhone會顯示「透過衛星傳送緊急訊息」(Emergency Text via Satellite)的選項。使用者可以點擊「報告緊急情況」，並按照螢幕指示操作，同時自然握持手機，確保上方能無遮蔽對準天空。

連接衛星成功後，iPhone會與救援人員共享關鍵資訊，包括使用者的位置、海拔高度、醫療ID(Medical ID，若已設定)、緊急聯絡人、緊急情況問卷之回覆、裝置電量。蘋果同時建議在前往偏遠地區前，先到「SOS緊急服務」內建的示範功能操作一遍，示範功能不會真的聯繫緊急服務單位；此外該服務並非在所有國家和地區皆可使用，且僅支援特定機型。

有網友表示這可能是iPhone有史以來新增過最棒的功能，大概僅次於Apple Watch 的跌倒偵測。但也有傳聞指出該功能未來可能轉為付費功能，用戶對此並不樂見，因平常雖然極少用到，但關鍵時刻它真的能救人一命。