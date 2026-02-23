我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

太浩湖致命雪崩 6人靠iPhone衛星定位獲救

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州太浩湖以北發生致命雪崩，造成9死，但有6人靠手機衛星定位服務獲救。(美聯社)
加州太浩湖以北發生致命雪崩，造成9死，但有6人靠手機衛星定位服務獲救。(美聯社)

太浩湖(Lake Tahoe)地區17日發生加州史上最致命的雪崩，造成九人死亡，其餘六人在嚴酷的冬季條件下經過數小時的救援後被找到並獲救；儘管當時他們的手機已收不到訊號，但iPhone的「SOS緊急服務」(Emergency SOS)衛星定位功能發揮關鍵作用。

新聞周刊(Newsweek)報導，蘋果從iPhone 14系列推出了「透過衛星傳送的SOS緊急服務」，iOS 16.1或更高版本作業系統支援此功能，專為行動網路無法收訊的偏遠地區所設計，讓用戶在傳統網路失效時，能直接發送訊息給緊急服務單位。

內華達郡警長穆恩(Shannan Moon)描述了這場雪崩的威力，表示：「二級雪崩就能掩埋一個人，三級則能掩埋一棟房子，而這次的規模正介於兩者之間。」在太浩湖的救援行動中，受困民眾與救援人員之間靠此功能溝通是救援成功的關鍵，救援人員最終在雪崩發生約11小時後找到了六名山友。

蘋果建議用戶在偏遠地區時，即使手機顯示沒有服務，也應先嘗試撥打當地的緊急服務電話。若無法接通，iPhone會顯示「透過衛星傳送緊急訊息」(Emergency Text via Satellite)的選項。使用者可以點擊「報告緊急情況」，並按照螢幕指示操作，同時自然握持手機，確保上方能無遮蔽對準天空。

連接衛星成功後，iPhone會與救援人員共享關鍵資訊，包括使用者的位置、海拔高度、醫療ID(Medical ID，若已設定)、緊急聯絡人、緊急情況問卷之回覆、裝置電量。蘋果同時建議在前往偏遠地區前，先到「SOS緊急服務」內建的示範功能操作一遍，示範功能不會真的聯繫緊急服務單位；此外該服務並非在所有國家和地區皆可使用，且僅支援特定機型。

有網友表示這可能是iPhone有史以來新增過最棒的功能，大概僅次於Apple Watch的跌倒偵測。但也有傳聞指出該功能未來可能轉為付費功能，用戶對此並不樂見，因平常雖然極少用到，但關鍵時刻它真的能救人一命。

世報陪您半世紀

iPhone 加州 Apple Watch

上一則

低軌衛星夯 SpaceX成天空霸主

下一則

手機直連衛星通訊零死角 飛機上、大海中都能用

延伸閱讀

太浩湖雪崩9罹難者遺體皆已尋獲 確認身分

太浩湖雪崩9罹難者遺體皆已尋獲 確認身分
太浩湖地區救援工作停滯 雪崩防禦措施啟動

太浩湖地區救援工作停滯 雪崩防禦措施啟動
致命雪崩 加州府展開調查 導覽公司暫停營運

致命雪崩 加州府展開調查 導覽公司暫停營運
關鍵問題：滑雪者為何在暴風雪中離開避難所？

關鍵問題：滑雪者為何在暴風雪中離開避難所？

熱門新聞

美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋