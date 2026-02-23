低軌衛星夯 SpaceX成天空霸主

我的頻道

記者馬瑞璿／綜合報導
低軌衛星發展多年，隨著全球衛星龍頭SpaceX將首次公開發行(IPO)、亞馬遜LEO積極部署帶動下，預料低軌衛星今年在市場的討論熱度仍將居高不下。

ＭWC下周登場，往年的主題講者圍繞在行動通訊領域。不過，今年太空科技的大咖也躍然成為展覽焦點，包含SpaceX總裁暨營運長Gwynne Shotwell、歐洲通訊衛星公司Eutelsat首席執行長Jean-Francois Fallacher等低軌衛星大廠高層，都將在ＭＷC發表專題演講，談及今年低軌衛星市場整體發展未來。

對於低軌衛星產業來說，2026年正邁入一個全新的里程碑，一方面是低軌衛星技術發展愈來愈成熟，傳輸容量、穩定度愈來愈好，另一方面則是低軌衛星已陸續發射進太空軌道之中，手機直連等商業模式也開始順利運轉。

目前發展步調最快的低軌衛星通訊商是美國兩大業者SpaceX與亞馬遜。

SpaceX是布建速度最快的業者，旗下的Starlink(星鏈計畫)目前已在外太空部署9600多顆衛星，服務也開始商轉，創辦人馬斯克更宣稱，SpaceX希望在地球軌道中部署100萬顆衛星，打造軌道資料中心，為全球AI提供算力。這也是為什麼馬斯克前陣子一證實SpaceX將會在今年啟動IPO計畫，立刻引起市場關注；市場預估，SpaceX募資規模將突破300億美元，這將會是史上最大規模的上市案。

另一家亞馬遜的低軌衛星計畫Amazon LEO雖然還沒正式商轉，但因為傳輸下載速率最高可達1Gbps，速率和現在的5G差不多，技術發展也備受注目。

台灣經濟研究院資深產業分析師邱昰芳表示，「衛星發展很燒錢，必須要有很好的資源，才能完整布建。」而不只美國，歐洲也有自己的低軌衛星OneWeb，「OneWeb目前只有600多顆，原因除他們資金不是很充裕，它還沒有找到一個現金流的方式」。

要發展低軌衛星，不只得大量燒錢，布建速度還得要夠「快」，邱昰芳說，「天空中，頻段、軌道這兩個部分都必須要事先登記，不是衛星發射上去就好。例如，之前SpaceX想要使用某些頻段，但這些頻段已有電信商在使用，如果SpaceX使用的話，就會造成訊號干擾，所以衛星發射需要聯邦通訊委員會(FCC)核准。」換言之，誰申請頻段、軌道的速度夠快，誰就能夠在太空市場中搶占先機。

全球低軌衛星業者都卯足全力、積極發展，特別是原本在地面上的AI資料中心，若未來轉移到太空中運作，預料將推動下一世代技術發展，這也會讓台灣的低軌衛星供應鏈同步受惠。

SpaceX 太空 亞馬遜

